Διαρρήκτης στο Αγρίνιο σκαρφάλωνε σε τέντα για να μπει σε κατάστημα, καρέ καρέ η δράση του
Διαρρήκτης στο Αγρίνιο σκαρφάλωνε σε τέντα για να μπει σε κατάστημα, καρέ καρέ η δράση του

Βίντεο δείχνει τις κινήσεις του δράστη, που φέρεται να επέστρεψε στο ίδιο σημείο λίγες ημέρες μετά την πρώτη κλοπή

Διαρρήκτης στο Αγρίνιο σκαρφάλωνε σε τέντα για να μπει σε κατάστημα, καρέ καρέ η δράση του
Κάμερα ασφαλείας κεντρικού καφέ στο Αγρίνιο κατέγραψε τις κινήσεις διαρρήκτη, που προχώρησε σύμφωνα με -πληροφορίες σε κλοπή της περασμένη Δευτέρα, ενώ «ξαναχτύπησε» το ίδιο σημείο τα ξημερώματα της Παρασκευής 6/3.

Και στις δυο περιπτώσεις χρησιμοποιεί τέντα καφετέριας για να εισέλθει ή να εξέλθει από διπλανό κατάστημα εστίασης για να κλέψει ότι βρει. Όπως αανφέρει το agriniopress.gr τα ξημερώματα σήμερα επιχείρησε να ανέβει πάλι από την τέντα της καφετέριας την οποία και έσπασε με αποτέλεσμα να μην συνεχίσει και να αποχωρήσει άπραγος. Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες μπήκε στο κατάστημα στη συνέχεια από την είσοδο και προχώρησε σε κλοπή.

Δράση διαρρήκτη στο κέντρο του Αγρινίου


Την Δευτέρα, περίπου στη μια μετά τα μεσάνυχτα, η κάμερα τον κατέγραψε ενώ έχει κάνει την κλοπή και επιχειρεί να κατέβει από την τέντα της καφετέριας. Η προσγείωση του είναι κάπως.. ανώμαλη μιας και βρίσκεται στο έδαφος και του πέφτουν κάποια κέρματα τα οποία μαζεύει και στη συνέχεια αποχωρεί.

Επαγγελματίες ζητούν την τιμωρία του δράστη μιας και φέρεται να έχει ταυτοποιηθεί, παρόλα αυτά όμως, όπως λένε, κυκλοφορεί ελεύθερος. Ζητούν ακόμη πιο συχνές περιπολίες και ελέγχους στο κέντρο, καταγγέλλοντας συνεχή κρούσματα παραβατικότητας με απόπειρες, διαρρήξεις και κλοπές, που έχουν ως συνέπεια την απώλεια χρημάτων, περιουσιακών στοιχείων αλλά και καταστροφές.
