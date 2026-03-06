Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή άνδρας που καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία και αμέσως μετά απείλησε ότι θα σκοτώσει τη σύζυγό του
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Ενδοοικογενειακή βία Μονομελές Πλημμελειοδικείο

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή άνδρας που καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία και αμέσως μετά απείλησε ότι θα σκοτώσει τη σύζυγό του

Καταδικάστηκε σε πέντε μήνες φυλάκιση χωρίς αναστολή - Η γυναίκα του κατέθεσε ότι φοβήθηκε για τη ζωή της, ενώ στο σπίτι βρισκόταν και ανήλικο παιδί με αναπηρία

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή άνδρας που καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία και αμέσως μετά απείλησε ότι θα σκοτώσει τη σύζυγό του
Στράτος Λούβαρης
2 ΣΧΟΛΙΑ
Στη φυλακή οδηγείται άνδρας στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία και, αμέσως μόλις αποχώρησε από το δικαστήριο, απείλησε εκ νέου ότι θα σκοτώσει τη σύζυγό του.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο για ενδοοικογενειακή απειλή και το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης πέντε μηνών, χωρίς αναστολή και έτσι οδηγείται στη φυλακή.

Μάλιστα, αποφασίστηκε η έφεσή του να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στη φυλακή.

Το τελευταίο περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη, λίγη ώρα αφότου ο κατηγορούμενος είχε καταδικαστεί από το ίδιο δικαστήριο για προηγούμενη υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας.

Όπως κατέθεσε η παθούσα, όταν εκείνη έφυγε από το Δικαστικό Μέγαρο, λίγη ώρα αργότερα ο άνδρας βρέθηκε έξω από το σπίτι της και άρχισε να χτυπά την πόρτα και τα παντζούρια, απαιτώντας να του επιτρέψει την είσοδο. «Έβριζε και φώναζε πως θα με εκδικηθεί και θα μου καταστρέψει τη ζωή», κατέθεσε η ίδια, σημειώνοντας πως τρομοκρατήθηκε.

«Έχει εξάρτηση μαζί μου και φοβάμαι πολύ για τη ζωή μου. Απειλούσε ότι θα βάλει φωτιά σε εμένα, στο σπίτι και στο αυτοκίνητο. Το μάτι του γυάλιζε. Κουνούσε το παντζούρι και φοβήθηκα ότι θα το σπάσει για να μπει μέσα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το περιστατικό επιβεβαίωσε και η αδελφή της παθούσας, καταθέτοντας ενώπιον του δικαστηρίου. Η ίδια ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος ξεκίνησε να χτυπά την πόρτα και προσπάθησε να την σπάσει, ενώ εξαπέλυε απειλές για τη ζωή της αδελφής της, ρωτώντας την παράλληλα γιατί τον κατήγγειλε.

«Φοβόμαστε πάρα πολύ, βρισκόμαστε σε κίνδυνο. Στο σπίτι υπάρχει ένα ανήλικο παιδί με αναπηρία. Ο κατηγορούμενος δεν δίνει διαζύγιο στην αδελφή μου, παρόλο που εκείνη το ζητάει επίμονα», συμπλήρωσε η μάρτυρας.

Κλείσιμο
Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι βρέθηκε στο σπίτι της συζύγου του, ωστόσο υποστήριξε ότι δεν την απείλησε. «Πήγα εκεί γιατί δεν έχω πού να πάω. Της μίλησα όμορφα», ισχυρίστηκε, χωρίς όμως να καταφέρει να πείσει το δικαστήριο.
Στράτος Λούβαρης
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Η επίσημη πιστοποίηση γλωσσομάθειας του Ισπανικού Υπουργείου Παιδείας ανοίγει την πόρτα σε πανεπιστήμια υψηλού κύρους, νέες εμπειρίες και ευκαιρίες καριέρας σε όλο τον κόσμο.

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης