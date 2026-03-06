Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή άνδρας που καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία και αμέσως μετά απείλησε ότι θα σκοτώσει τη σύζυγό του

Καταδικάστηκε σε πέντε μήνες φυλάκιση χωρίς αναστολή - Η γυναίκα του κατέθεσε ότι φοβήθηκε για τη ζωή της, ενώ στο σπίτι βρισκόταν και ανήλικο παιδί με αναπηρία