Μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και στη UNICEF

Στόχος η δημιουργία Κέντρου για τα Δικαιώματα του Παιδιού με αντικείμενο την παιδική προστασία, την συμπεριληπτική εκπαίδευση, την ομαλή μετάβαση στην ενήλικη ζωή





Η πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια περίοδο κατά την οποία τα ζητήματα παιδικής προστασίας, ποιοτικής και συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, καθώς και η ομαλή μετάβαση από την ανήλικη στην ενήλικη ζωή, βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Το νέο Κέντρο φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως κόμβος έρευνας, τεκμηρίωσης και παραγωγής δεδομένων, ενισχύοντας τη χάραξη δημόσιων πολιτικών με επιστημονική βάση.



Το Κέντρο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Η δημιουργία του Κέντρου για τα Δικαιώματα του Παιδιού φιλοδοξεί να αποτελέσει γέφυρα ανάμεσα στην επιστημονική έρευνα και την κοινωνική πράξη. Σε μια εποχή όπου οι κοινωνικές ανισότητες, οι νέες μορφές βίας και οι μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές ανάγκες επηρεάζουν άμεσα τη ζωή των παιδιών και των εφήβων, η σύμπραξη ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και διεθνών οργανισμών αποκτά καθοριστική σημασία.



Με δεδομένη τη δέσμευση και των δύο μερών για την υπεράσπιση και προώθηση των δικαιωμάτων του Παιδιού όπως αποτυπώνονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το Πάντειο Πανεπιστήμιο θα φιλοξενεί σε χώρο του, το Κέντρο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, με κύριους στόχους:







Τη διάδοση των δικαιωμάτων του παιδιού στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα και ευρύτερα στην κοινωνία, με κάθε πρόσφορο μέσο και τρόπο, όπως, ενδεικτικά, με εργαστήρια, συνέδρια, εκδηλώσεις για το κοινό, και εκστρατείες ευαισθητοποίησης.



Την ενσωμάτωση της διάστασης των δικαιωμάτων του Παιδιού στο ακαδημαϊκό, διδακτικό και ερευνητικό έργο &



Το πλαίσιο της συνεργασίας

Βασικός άξονας της συνεργασίας είναι η ενσωμάτωση της διάστασης των δικαιωμάτων του παιδιού στο ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο του Πανεπιστημίου. Παράλληλα, προβλέπεται η διοργάνωση εργαστηρίων, συνεδρίων και εκστρατειών ευαισθητοποίησης, με στόχο τη διάχυση της γνώσης τόσο στην πανεπιστημιακή κοινότητα όσο και στην κοινωνία.



Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη «Φιλική προς τα Παιδιά Δικαιοσύνη», ένα πεδίο στο οποίο η διεπιστημονική προσέγγιση μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση πρακτικών που σέβονται τις ανάγκες και τη φωνή των ανηλίκων στο δικαστικό σύστημα.



Με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της UNICEF και του Παντείου Πανεπιστημίου για τη δημιουργία ενός Κέντρου για τα Δικαιώματα του Παιδιού, υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και του Ταμείου Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF), από την Πρύτανι του Παντείου Πανεπιστημίου, Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη και τον Διπλωματικό Εκπρόσωπο της UNICEF, Dr. Ghassan Khalil.Η πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια περίοδο κατά την οποία τα ζητήματα παιδικής προστασίας, ποιοτικής και συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, καθώς και η ομαλή μετάβαση από την ανήλικη στην ενήλικη ζωή, βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Το νέο Κέντρο φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως κόμβος έρευνας, τεκμηρίωσης και παραγωγής δεδομένων, ενισχύοντας τη χάραξη δημόσιων πολιτικών με επιστημονική βάση.Η δημιουργία του Κέντρου για τα Δικαιώματα του Παιδιού φιλοδοξεί να αποτελέσει γέφυρα ανάμεσα στην επιστημονική έρευνα και την κοινωνική πράξη. Σε μια εποχή όπου οι κοινωνικές ανισότητες, οι νέες μορφές βίας και οι μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές ανάγκες επηρεάζουν άμεσα τη ζωή των παιδιών και των εφήβων, η σύμπραξη ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και διεθνών οργανισμών αποκτά καθοριστική σημασία.Με δεδομένη τη δέσμευση και των δύο μερών για την υπεράσπιση και προώθηση των δικαιωμάτων του Παιδιού όπως αποτυπώνονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το Πάντειο Πανεπιστήμιο θα φιλοξενεί σε χώρο του, το Κέντρο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, με κύριους στόχους:Την παραγωγή γνώσης, έρευνας, δεδομένων και τεκμηρίωσης σε ό,τι αφορά στα δικαιώματα του παιδιού, σε όλους τους συναφείς τομείς, όπως, μεταξύ άλλων, η κοινωνική πολιτική για τα παιδιά, η παιδική προστασία, η ποιοτική-συμπεριληπτική εκπαίδευση, η μετάβαση από την ανήλικη στην ενήλικη ζωή.Τη διάδοση των δικαιωμάτων του παιδιού στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα και ευρύτερα στην κοινωνία, με κάθε πρόσφορο μέσο και τρόπο, όπως, ενδεικτικά, με εργαστήρια, συνέδρια, εκδηλώσεις για το κοινό, και εκστρατείες ευαισθητοποίησης.Την ενσωμάτωση της διάστασης των δικαιωμάτων του Παιδιού στο ακαδημαϊκό, διδακτικό και ερευνητικό έργο &Τη συνεργασία για τη δυνητική ανάπτυξη συναφών προγραμμάτων, με εστίαση στην έρευνα και στη διδασκαλία-μάθηση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, με έμφαση στη Φιλική προς τα Παιδιά Δικαιοσύνη.Βασικός άξονας της συνεργασίας είναι η ενσωμάτωση της διάστασης των δικαιωμάτων του παιδιού στο ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο του Πανεπιστημίου. Παράλληλα, προβλέπεται η διοργάνωση εργαστηρίων, συνεδρίων και εκστρατειών ευαισθητοποίησης, με στόχο τη διάχυση της γνώσης τόσο στην πανεπιστημιακή κοινότητα όσο και στην κοινωνία.Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη «Φιλική προς τα Παιδιά Δικαιοσύνη», ένα πεδίο στο οποίο η διεπιστημονική προσέγγιση μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση πρακτικών που σέβονται τις ανάγκες και τη φωνή των ανηλίκων στο δικαστικό σύστημα.

Η Πρύτανις Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη χαρακτήρισε τη συμφωνία «εμβληματικής και στρατηγικής σημασίας» για το Ίδρυμα, τονίζοντας ότι η ταυτότητα του Παντείου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του παιδιού, τη δημοκρατική παιδεία και τον σχεδιασμό πολιτικών που προωθούν την ισότητα και τη συμπερίληψη. Όπως σημείωσε, το Πανεπιστήμιο φιλοδοξεί να συμβάλει έμπρακτα στο έργο της UNICEF, αξιοποιώντας τη διανοητική του παράδοση και τις καινοτόμες ιδέες της ακαδημαϊκής του κοινότητας. Πιο αναλυτικά, η Πρύτανις Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη, δήλωσε: «Η υπογραφή του μνημονίου με τη UNICEF έχει εμβληματική και στρατηγική σημασία για το Πάντειο Πανεπιστήμιο. Η ίδια η ταυτότητα του Πανεπιστημίου μας συνδέεται με την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Παιδιού, τη δημοκρατική παιδεία, την ανάλυση και τον σχεδιασμό δημόσιων πολιτικών που προωθούν την ισότητα και τη συμπερίληψη. Προσβλέπουμε στη συνεργασία μας με τη UNICEF, εφόσον μπορούμε να συμβάλουμε στην προώθηση του σημαντικού της έργου μέσω ποικίλων δράσεων που έχουν ήδη αναπτύξει οι καθηγητές μας με τη διδασκαλία και την έρευνά τους. Το Πάντειο Πανεπιστήμιο προσφέρει τη μεγάλη διανοητική του παράδοση και τις καινοτόμες ιδέες του για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού στη θεωρία και την πράξη».



Από την πλευρά του, ο Διπλωματικός Εκπρόσωπος της UNICEF στην Ελλάδα, Δρ. Ghassan Khalil υπογράμμισε, ότι η συνεργασία σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ενσωμάτωση των δικαιωμάτων των παιδιών στην ακαδημαϊκή έρευνα και στη χάραξη δημόσιας πολιτικής στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Πάντειο εντάσσεται πλέον σε μια δυναμική κοινότητα ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που εργάζονται για την προώθηση της γνώσης και της δράσης υπέρ των παιδιών, με απώτερο στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμου και απτού οφέλους. «Η σημερινή υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών σηματοδοτεί μια ακόμα σημαντική συνεργασία για την ενσωμάτωση των δικαιωμάτων των παιδιών στην ακαδημαϊκή έρευνα και τη χάραξη δημόσιας πολιτικής στην Ελλάδα. Με τη σύναψη αυτής της συνεργασίας, το Πάντειο Πανεπιστήμιο γίνεται μέλος μιας δυναμικής κοινότητας ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που προωθούν τη γνώση και τη δράση για την πραγμάτωση των δικαιωμάτων κάθε παιδιού. Μαζί, θα προωθήσουμε την καινοτόμο έρευνα, θα ενισχύσουμε την ακαδημαϊκή ικανότητα και θα δημιουργήσουμε ευκαιρίες ώστε φοιτητές και ακαδημαϊκοί να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι έφηβοι. Η UNICEF προσβλέπει σε μια στενή και παραγωγική συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμου και απτού οφέλους για τα παιδιά», δήλωσε ο δρ Khalil.



Στην τελετή υπογραφής του μνημονίου συμμετείχαν, από την πλευρά του Παντείου ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Φοιτητικής Μέριμνας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Καθηγητής Γεράσιμος Προδρομίτης, η Καθηγήτρια Εγκληματολογίας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας, Βασιλική Αρτινοπούλου, καθώς και η Επίκουρη Καθηγήτρια του ίδιου τμήματος, Παρασκευή Ζαγούρα. Από την πλευρά της UNICEF συμμετείχαν η κ. Μαριέλλα Μιχαηλίδου (Τμήμα Παιδικής Προστασίας), ο κ. Γεώργιος Σιμόπουλος (Τμήμα Εκπαίδευσης) και η κ. Κλεοπάτρα Λαΐνα (Γραμματέας Εκπροσώπου).