Συνελήφθη 17χρονος μαθητής που πήγε σχολείο με... πτυσσόμενο γκλομπ
ΕΛΛΑΔΑ
Αστυνομία Σύλληψη Σχολείο

Συνελήφθη 17χρονος μαθητής που πήγε σχολείο με... πτυσσόμενο γκλομπ

Καθηγητές από το σχολείο κάλεσαν τις Αρχές και ανέφεραν πως ο ανήλικος φέρει πάνω του γκλομπ

Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
Στη σύλληψη ενός 17χρονου μαθητή που πήγε στο σχολείο με ένα πτυσσόμενο γκλομπ προχώρησαν το μεσημέρι της Τρίτης (3/3) αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν λίγο μετά τις 14.30 το μεσημέρι όταν καθηγητές από το σχολείο κάλεσαν τις Αρχές και ανέφεραν πως ο ανήλικος φέρει πάνω του γκλομπ.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και τον συνέλαβαν. Λίγο αργότερα συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
