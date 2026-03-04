Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Σητεία: Τραγικό τέλος για 73χρονο Βρετανό - Παγιδεύτηκε σε φρέζα και τραυματίστηκε θανάσιμα
Το άψυχο σώμα του 73χρονου εντοπίστηκε αργά το απόγευμα της Τρίτης αφού οι συγγενείς του ζήτησαν τη βοήθεια συγχωριανών καθώς ανησυχούσαν επειδή ο άνθρωπός τους δεν είχε δώσει σημεία ζωής για πολλές ώρες
Τραγικό ήταν το τέλος ενός 73χρονου Βρετανού που ζούσε στη Σητεία καθώς το απόγευμα της Τρίτης εγκλωβίστηκε σε φρέζα και τραυματίστηκε θανάσιμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν όταν ο άτυχος 73χρονος βρισκόταν στο χωράφι του σε χωριό της Σητείας και προσπαθούσε να το οργώσει.
Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών κάνουν λόγο για ένα μοιραίο λάθος ή έναν κακό χειρισμό, που είχε ως αποτέλεσμα ο 73χρονος να παγιδευτεί στα περιστρεφόμενα μέρη της φρέζας και να υποστεί τραύματα που οδήγησαν στον ακαριαίο θάνατό του.
Το άψυχο σώμα του Βρετανού εντοπίστηκε αργά το απόγευμα και αφού οι συγγενείς του ζήτησαν τη βοήθεια συγχωριανών καθώς ανησυχούσαν επειδή ο άνθρωπός τους δεν είχε δώσει σημεία ζωής για πολλές ώρες.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και το ΕΚΑΒ, ενώ η σορός του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο καθώς έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.
