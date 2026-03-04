Σητεία: Τραγικό τέλος για 73χρονο Βρετανό - Παγιδεύτηκε σε φρέζα και τραυματίστηκε θανάσιμα

Το άψυχο σώμα του 73χρονου εντοπίστηκε αργά το απόγευμα της Τρίτης αφού οι συγγενείς του ζήτησαν τη βοήθεια συγχωριανών καθώς ανησυχούσαν επειδή ο άνθρωπός τους δεν είχε δώσει σημεία ζωής για πολλές ώρες