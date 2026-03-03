Ένας νεκρός και δύο τραυματίες από καραμπόλα 5 αυτοκινήτων στην Ποσειδώνος
ΕΛΛΑΔΑ
Καραμπόλα Λεωφόρος Ποσειδώνος Νεκρός Τραυματίες

Ένας νεκρός και δύο τραυματίες από καραμπόλα 5 αυτοκινήτων στην Ποσειδώνος

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στο ύψος του Αλίμου στο ρεύμα προς Αθήνα

Καραμπόλα με έναν νεκρό και δύο τραυματίες σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στη λεωφόρο Ποσειδώνος.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην καραμπόλα που σημειώθηκε στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου ενεπλάκησαν συνολικά πέντε οχήματα.

Από τη σύγκρουση που σημειώθηκε ένα άτομο έχασε τη ζωή του και άλλα δύο τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς».

Έρευνα για τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος από την καραμπόλα των πέντε οχημάτων διεξάγει η Τροχαία.
