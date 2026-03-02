Νέο διοικητικό συμβούλιο στην Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος - Ποιοι εκλέχτηκαν
ΕΛΛΑΔΑ
Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδας

Νέο διοικητικό συμβούλιο στην Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος - Ποιοι εκλέχτηκαν

Το νέο ΔΣ θα συγκροτηθεί σε σώμα τις αμέσως επόμενες ημέρες

Παναγιώτης Τσιμπούκης
Ολοκληρώθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος.

Συνολικά ψήφισαν 454 εισαγγελείς όλων των βαθμών. Μετά την καταμέτρηση των ψήφων βρέθηκαν: (α) έγκυρα ψηφοδέλτια: 435, (β) άκυρα ψηφοδέλτια: 6 και (γ) 13 λευκά ψηφοδέλτια.

Με βάση τα αποτελέσματα, και σύμφωνα με το καταστατικού της Ένωσης, ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται κατά σειρά εκλογής οι εξής:

ΣΚΑΦΙΔΑ Αρετή Αντεισαγγελέας Εφετών 180

ΑΠΟΣΤΟΛΑΣ Δημήτριος Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών 162

ΔΕΛΛΗΒΕΗΣ-ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ Θεολόγος Εισαγγελέας Πρωτοδικών 151

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Αγγελική Αντεισαγγελέας Εφετών 149

ΧΡΥΣΟΓΙΑΝΝΗ Ειρήνη Εισαγγελέας Εφετών 140

ΝΑΪΝΤΟΣ Χρήστος Εισαγγελέας Πρωτοδικών 135

ΚΥΠΡΙΤΙΔΗΣ Νικόλαος Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών 94

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Αντώνιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών 89

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Σοφία-Στυλιανή Εισαγγελέας Πρωτοδικών 86

Παράλληλα, για την εξελεγκτική επιτροπή εκλέχτηκαν :

ΚΑΤΕΒΑΤΗΣ Ανδρέας Εισαγγελέας Εφετών 199

ΤΟΛΙΟΥ Γεωργία Εισαγγελέας Πρωτοδικών 154

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Νικόλαος Αντεισαγγελέας πρωτοδικών 77

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκροτηθεί σε σώμα τις αμέσως επόμενες ημέρες.
