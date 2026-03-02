Η σωστή διατροφή του μωρού μας ξεκινά από τις δικές μας συνήθειες – Πώς να εξασφαλίσουμε ασφάλεια και ποιότητα σε κάθε στάδιο της μητρότητας.
Νέο διοικητικό συμβούλιο στην Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος - Ποιοι εκλέχτηκαν
Νέο διοικητικό συμβούλιο στην Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος - Ποιοι εκλέχτηκαν
Το νέο ΔΣ θα συγκροτηθεί σε σώμα τις αμέσως επόμενες ημέρες
Ολοκληρώθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος.
Συνολικά ψήφισαν 454 εισαγγελείς όλων των βαθμών. Μετά την καταμέτρηση των ψήφων βρέθηκαν: (α) έγκυρα ψηφοδέλτια: 435, (β) άκυρα ψηφοδέλτια: 6 και (γ) 13 λευκά ψηφοδέλτια.
Με βάση τα αποτελέσματα, και σύμφωνα με το καταστατικού της Ένωσης, ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται κατά σειρά εκλογής οι εξής:
ΣΚΑΦΙΔΑ Αρετή Αντεισαγγελέας Εφετών 180
ΑΠΟΣΤΟΛΑΣ Δημήτριος Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών 162
ΔΕΛΛΗΒΕΗΣ-ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ Θεολόγος Εισαγγελέας Πρωτοδικών 151
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Αγγελική Αντεισαγγελέας Εφετών 149
ΧΡΥΣΟΓΙΑΝΝΗ Ειρήνη Εισαγγελέας Εφετών 140
ΝΑΪΝΤΟΣ Χρήστος Εισαγγελέας Πρωτοδικών 135
ΚΥΠΡΙΤΙΔΗΣ Νικόλαος Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών 94
ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Αντώνιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών 89
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Σοφία-Στυλιανή Εισαγγελέας Πρωτοδικών 86
Παράλληλα, για την εξελεγκτική επιτροπή εκλέχτηκαν :
ΚΑΤΕΒΑΤΗΣ Ανδρέας Εισαγγελέας Εφετών 199
ΤΟΛΙΟΥ Γεωργία Εισαγγελέας Πρωτοδικών 154
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Νικόλαος Αντεισαγγελέας πρωτοδικών 77
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκροτηθεί σε σώμα τις αμέσως επόμενες ημέρες.
