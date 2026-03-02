Νεκρή σε ασανσέρ ξενοδοχείου στο Βόλο εντοπίστηκε ηλικιωμένη
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ και απέκλεισαν το χώρο

Νεκρή σε ασανσέρ ξενοδοχείου στο κέντρο του Βόλου εντοπίστηκε ηλικιωμένη γυναίκα.

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr η γυναίκα βρέθηκε μέσα στον ανελκυστήρα του ξενοδοχείου, φέροντας τραύμα στο κεφάλι. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν το τραύμα προήλθε από πτώση.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ και απέκλεισαν το χώρο. Κατά τις ίδιες πηγές, η γυναίκα διέμενε στο ξενοδοχείο μαζί με τον γιο της ο οποίος δίνει κατάθεση.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας.
