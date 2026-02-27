Ανατίναξαν τον βράχο 40 τόνων που απειλούσε σπίτια και επιχειρήσεις στο Κατάκολο, σχεδιάζεται και δεύτερη ελεγχόμενη έκρηξη, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Βράχος Κατάκολο Ανατίναξη

Ανατίναξαν τον βράχο 40 τόνων που απειλούσε σπίτια και επιχειρήσεις στο Κατάκολο, σχεδιάζεται και δεύτερη ελεγχόμενη έκρηξη, δείτε βίντεο

Η πρώτη φάση της επιχείρησης κατάφερε να αποσπάσει μόνο ένα τμήμα του βράχου

Ανατίναξαν τον βράχο 40 τόνων που απειλούσε σπίτια και επιχειρήσεις στο Κατάκολο, σχεδιάζεται και δεύτερη ελεγχόμενη έκρηξη, δείτε βίντεο
Δεν είχε το αποτέλεσμα που ήλπιζαν οι Aρχές η πρώτη επιχείρηση ελεγχόμενης ανατίναξης του τεράστιου βράχου στο Κατάκολο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews, η πρώτη φάση της επιχείρησης κατάφερε να αποσπάσει μόνο ένα τμήμα του βράχου. Το μεγαλύτερο μέρος του παραμένει συμπαγές, με τους ειδικούς πυροτεχνουργούς να εκτιμούν ότι η σύσταση του πετρώματος αποδείχθηκε πιο σκληρή από όσο προέβλεπαν οι αρχικές μελέτες.

Έτσι, από ώρα σε ώρα αναμένεται και δεύτερη προσπάθεια.

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ:


Υπενθυμίζεται οτι ο βράχος, είχε αποκολληθεί από το βουνό μετά από έντονες βροχοπτώσεις στα μέσα Φεβρουαρίου. Η θέση του στην απότομη πλαγιά είχε προκαλέσει συναγερμό στις Αρχές, καθώς απειλούσε άμεσα τουλάχιστον 10 κατοικίες και επιχειρήσεις που είχαν εκκενωθεί προληπτικά.

