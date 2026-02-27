Ανατίναξαν τον βράχο 40 τόνων που απειλούσε σπίτια και επιχειρήσεις στο Κατάκολο, σχεδιάζεται και δεύτερη ελεγχόμενη έκρηξη, δείτε βίντεο
Η πρώτη φάση της επιχείρησης κατάφερε να αποσπάσει μόνο ένα τμήμα του βράχου
Δεν είχε το αποτέλεσμα που ήλπιζαν οι Aρχές η πρώτη επιχείρηση ελεγχόμενης ανατίναξης του τεράστιου βράχου στο Κατάκολο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews, η πρώτη φάση της επιχείρησης κατάφερε να αποσπάσει μόνο ένα τμήμα του βράχου. Το μεγαλύτερο μέρος του παραμένει συμπαγές, με τους ειδικούς πυροτεχνουργούς να εκτιμούν ότι η σύσταση του πετρώματος αποδείχθηκε πιο σκληρή από όσο προέβλεπαν οι αρχικές μελέτες.
Έτσι, από ώρα σε ώρα αναμένεται και δεύτερη προσπάθεια.
Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ:
Υπενθυμίζεται οτι ο βράχος, είχε αποκολληθεί από το βουνό μετά από έντονες βροχοπτώσεις στα μέσα Φεβρουαρίου. Η θέση του στην απότομη πλαγιά είχε προκαλέσει συναγερμό στις Αρχές, καθώς απειλούσε άμεσα τουλάχιστον 10 κατοικίες και επιχειρήσεις που είχαν εκκενωθεί προληπτικά.
