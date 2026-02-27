Προφυλακιστέος ο 64χρονος που αποπειράθηκε να βιάσει 25χρονη ΑμεΑ στην Κυψέλη: Είχα καταναλώσει αλκοόλ και δεν θυμάμαι τίποτα, ισχυρίστηκε
ΕΛΛΑΔΑ
ΑμεΑ Κυψέλη Προφυλάκιση Απόπειρα βιασμού

Προφυλακιστέος ο 64χρονος που αποπειράθηκε να βιάσει 25χρονη ΑμεΑ στην Κυψέλη: Είχα καταναλώσει αλκοόλ και δεν θυμάμαι τίποτα, ισχυρίστηκε

Στο άκουσμα της απόφασης για προφυλάκιση του κατηγορούμενου η μητέρα του κοριτσιού ξέσπασε σε φωνές και κατάρες

Προφυλακιστέος ο 64χρονος που αποπειράθηκε να βιάσει 25χρονη ΑμεΑ στην Κυψέλη: Είχα καταναλώσει αλκοόλ και δεν θυμάμαι τίποτα, ισχυρίστηκε
Βασιλική Κόκκαλη
6 ΣΧΟΛΙΑ
Το δρόμο για τις φυλακές πήρε πριν από λίγο ο 64χρονος που κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να βιάσει 25χρονη ΑμεΑ στην Κυψέλη. Στο άκουσμα της απόφασης για προφυλάκιση του κατηγορούμενου η μητέρα του κοριτσιού ξέσπασε σε φωνές και κατάρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του ο 64χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής, υποστήριξε ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και δεν θυμάται τι έκανε.

Μάλιστα, όπως φέρεται να ισχυρίστηκε, βρέθηκε στο σπίτι της οικογένειας επειδή η μητέρα της 25χρονης του είχε δώσει τα κλειδιά για να το δείχνει σε υποψήφιους αγοραστές, καθώς θα έβγαινε σε πώληση.

Ο κατηγορούμενος φέρεται ακόμη να κατέθεσε αίτημα στην ανάκριση για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Σύμφωνα με στοιχεία της υπόθεσης, ο 64χρονος κατηγορείται ότι επιτέθηκε στην 25χρονη ΑμεΑ καθώς και ότι επιχείρησε να βιάσει την δίδυμη αδελφή της, η οποία επίσης είναι ΑμεΑ.
Βασιλική Κόκκαλη
6 ΣΧΟΛΙΑ

