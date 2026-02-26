Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό από αύριο έως και 30 Απριλίου

Λόγω εκτέλεσης ασφαλτικών εργασιών - Δείτε αναλυτικά τους δρόμους





Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., λόγω εκτέλεσης ασφαλτικών εργασιών συντήρησης οδοστρώματος, κατά το χρονικό διάστημα από 27-2-2026 έως 30-4-2026, καθ΄όλο το 24ώρο, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα κάτωθι οδικά τμήματα της Αττικής Οδού, ως εξής:







– Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται, ως εξής:



Στην κατεύθυνση προς Ραφήνα: μέσω της αριστερής και δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας.





Αποκλεισμός της μεσαίας και δεξιάς λωρίδας, καθώς και της λωρίδας επιβράδυνσης του Α/Κ Παλλήνης (Υ8), στην κατεύθυνση προς Ραφήνα.



-Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται, ως εξής:



Κλείσιμο



Στην κατεύθυνση προς Παλλήνη: Δ.Π.Λ. Υμηττού – Αγίου Δημητρίου – είσοδος στην Δ.Π.Λ. Υμηττού (προς Αθήνα) – Α/Κ Παλλήνης



Αποκλεισμός του κλάδου εισόδου προς Ραφήνα του Α/Κ Παλλήνης (Υ8), στην κατεύθυνση προς Ραφήνα.



-Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται, ως εξής:



Στην κατεύθυνση προς Ραφήνα: μέσω της μεσαίας και δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας.



Στην κατεύθυνση προς Παλλήνη: Δ.Π.Λ. Υμηττού – Πογωνίου – Λ. Μαραθώνος – Αγίου Δημητρίου.



Αποκλεισμός λωρίδας επιβράδυνσης – επιτάχυνσης του κλάδου εξόδου – εισόδου του Α/Κ Παλλήνης (Υ8), στην κατεύθυνση προς Αθήνα.



-Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται, ως εξής:



Στην κατεύθυνση προς είσοδο στην Δ.Π.Λ. Υμηττού: Αγίου Δημητρίου – Λ. Μαραθώνος.



Στην κατεύθυνση προς Αθήνα: Δ.Π.Λ. Υμηττού – Πογωνίου – Λ. Μαραθώνος – Αγίου Δημητρίου – Δ.Π.Λ. Υμηττού.



Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας, στο τμήμα μεταξύ των χ/θ 12,125 και 11,600, στην κατεύθυνση προς Αθήνα.



-Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται, ως εξής:



Στην κατεύθυνση προς Δ.Π.Λ. Υμηττού: Αγίου Δημητρίου – Λ. Μαραθώνος.



Στην κατεύθυνση προς Αθήνα: Δ.Π.Λ. Υμηττού – Πογωνίου – Λ. Μαραθώνος – Αγίου Δημητρίου – Περιφερειακή Υμηττού.



Αποκλεισμός της Δ.Π.Λ. Υμηττού, στο τμήμα μεταξύ των χ/θ 14,200 και 13,950 στην κατεύθυνση προς Αθήνα.



-Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται, ως εξής: Δ.Π.Λ. Υμηττού – Αγίου Δημητρίου – Λ. Μαραθώνος – Πογωνίου – Α/Κ Παλλήνης.



Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.