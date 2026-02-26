Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
Μήνυση σε παθολογοανατόμο στη Θεσσαλονίκη από πέντε οικογένειες για καθυστερήσεις σε ιατροδικαστές εκθέσεις
Η μήνυση κατατέθηκε σήμερα το πρωί από οικογένειες πέντε θυμάτων που έφτασαν στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και αφορά την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος για τον συγκεκριμένο παθολογοανατόμο, ενώ αναζητούνται ευθύνες και κατά παντός υπευθύνου
Μηνυτήρια αναφορά σε βάρος παθολογοανατόμου, ο οποίος κατηγορείται ότι καθυστερεί μέχρι και τρία χρόνια να παραδώσει ιατροδικαστικές εκθέσεις, με αποτέλεσμα οικογένειες να περιμένουν χρόνια ολόκληρα για να φτάσουν οι υποθέσεις στη δικαιοσύνη, κατατέθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
Όπως εξήγησε σε δηλώσεις του ο συνήγορος που εκπροσωπεί τις οικογένειες, Νάσος Διαλυνάς, ο συγκεκριμένος παθολογοανατόμος είχε χρεωμένες υποθέσεις και δεν έδινε τις εκθέσεις που απαιτούνται προκειμένου να πάρουν τον δρόμο της δικαιοσύνης, ενώ υπάρχουν αναφορές ακόμη και για πάνω από 1.000 περιπτώσεις σε όλη τη χώρα.
«Υπήρξαν περιπτώσεις θανάτων που οι οικογένειες προσέφυγαν στη δικαιοσύνη και οι υποθέσεις αυτές "λιμνάζουν" εδώ και τρία χρόνια, σε ορισμένες περιπτώσεις, στα αστυνομικά τμήματα τα οποία παρήγγειλαν στην ιατροδικαστική υπηρεσία να εκδώσει τις εκθέσεις νεκροψίας - νεκροτομής και μέχρι τώρα δεν έχουν παραδοθεί. Αφορούν αστυνομικά τμήματα και υπηρεσίες όχι μόνο της Θεσσαλονίκης αλλά και των Γιαννιτσών, των Γρεβενών και άλλων περιοχών. Κατόπιν ένστασής μας, μας πληροφόρησαν οι αστυνομικές Αρχές ότι περιμένουν την ιστοπαθολογική έκθεση του παθολογοανατόμου, ο οποίος δεν έχει παραδώσει τίποτα», δήλωσε.
Μάλιστα, ο κ. Διαλυνάς τόνισε ότι «κατόπιν πληροφοριών από άλλες πηγές μας, οι υποθέσεις αυτές αφορούν τις 1.100, γι' αυτό θεωρήσαμε ότι μια τέτοια παθογένεια θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Καταθέσαμε μήνυση που απευθύνεται στον συγκεκριμένο άνθρωπο για παράβαση καθήκοντος σε πρώτη φάση και κατά παντός υπευθύνου. Οι δικές μας περιπτώσεις είναι πέντε που αφορούν θανάτους αδελφών, μητέρων, συζύγων».
Πρόκειται για μια υπόθεση στην οποία, σύμφωνα με τον δικηγόρο Νίκο Διαλυνά, θα αναζητηθούν ευθύνες όχι μόνο από τον συγκεκριμένο γιατρό αλλά και από όσους ενδεχομένως να εμπλέκονται στις τεράστιες χρονικές καθυστερήσεις. «Όποιος ευθύνεται θα κυνηγηθεί νομίμως», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Μια από τις περιπτώσεις αφορά την οικογένεια της Ευαγγελίας Λαμπρέτσα, η οποία ανέφερε ότι έχασε τη μητέρα της πριν από τρία χρόνια έπειτα από χειρουργείο αφαίρεσης χολής και «καθυστερεί η ιστολογική εξέταση που είναι βασικό στοιχείο για την ολοκλήρωση της υπόθεσης. Η δικογραφία βρίσκεται εδώ και τρία χρόνια στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου, απαράδεκτο. Είναι ένας κύριος υπεύθυνος για την ιστολογική εξέταση, αλλά πάνω από αυτόν τον κύριο υπάρχουν και άλλοι υπεύθυνοι: η ιατροδικαστική υπηρεσία, οι εισαγγελείς... μας λένε για κωλύματα».
Παρόμοια περίπτωση είναι και του Ηλία Μπιρμπίλη, ο οποίος ανέφερε ότι «έχουμε υποστεί μια αδικία μεγάλη και απευθυνθήκαμε στη δικαιοσύνη για να βρούμε το δίκιο μας, αλλά βλέπω ότι καθυστερεί. Έγινε μια μεγάλη ιατρική αμέλεια και χρειάστηκε να γίνει μια ιστολογική εξέταση, το μόνο χαρτί που λείπει από τη δικογραφία, το οποίο μας καθυστερεί εδώ και δύο χρόνια. Έχω χάσει σύζυγο, τα παιδιά μου έχουν χάσει τη μητέρα τους από σοβαρό ιατρικό λάθος και το μόνο που λείπει είναι η ιστολογική».
