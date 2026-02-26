Ακινητοποιημένα τα τρένα και δεμένα τα πλοία το Σάββατο 28/2, στάση εργασίας σε ΗΣΑΠ και Τραμ - Ποιοι απεργούν

Στους δρόμους για τα Τέμπη - Πανελλαδική 24ωρη απεργία το Σάββατο 28/2, πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ

από την τραγωδία των Τεμπών θα συμμετάσχουν και εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στάση εργασίας θα πραγματοποιήσουν το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου οι εργαζόμενοι στην γραμμή 1 του ΗΣΑΠ και στο Τραμ.











Δεμένα και τα πλοία Την ίδια ημέρα, πανελλαδική απεργία ανακοίνωσε και η ΠΝΟ, με τα πλοία να παραμένουν δεμένα στα λιμάνια όλης της χώρας από τις 00:01 έως τις 24:00 του Σαββάτου.



Στην απεργία καλούν και Εργατικά Κέντρα Την κήρυξη 24ωρης απεργίας στον νομό Θεσσαλονίκης, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, ανήμερα της θλιβερής επετείου συμπλήρωσης τριών χρόνων από την τραγωδία των Τεμπών, αποφάσισε ομόφωνα η Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης (ΕΚΘ), κατόπιν συνεδρίασης της Ολομέλειας.



Το ΕΚΘ συμμετέχει στη συγκέντρωση του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, στις 28 Φεβρουαρίου, στις 12:00 στο Άγαλμα Βενιζέλου.



Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, επισημαίνει πως: «Στις 28 Φλεβάρη απεργούμε, δίνουμε μαζικό παρών στο μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα στις 12μ. Δεν ξεχνάμε, δε συγχωρούμε. Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας».



Το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου και Ανατολικής Αττικής καλεί στην πλατεία Ηρώων στο Λαύριο στις 12, αλλά και για όσους το επιθυμούν και στο Σύνταγμα την ίδια ώρα.



Το εμπόριο H Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, αναφέρει: «Συνεχίζουμε, το Σάββατο 28 Φλεβάρη οι εργαζόμενοι στο εμπόριο, στις υπηρεσίες και την πληροφορική, τις ταχυμεταφορές, την φύλαξη και την καθαριότητα συμμετέχουμε καθολικά στην 24ώρη πανελλαδική απεργία που προκηρύσσει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας και στις συγκεντρώσεις των σωματείων».



ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας και απεργία Στάση εργασίας για όλους τους εργαζόμενους στις δημόσιες υπηρεσίες, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ της Αττικής προκήρυξε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ για την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, από την έναρξη της πρωινής βάρδιας έως τις 11.00 π.μ.



Η κινητοποίηση πραγματοποιείται την ημέρα ανακοίνωσης της δικαστικής απόφασης για την ενοχή ή μη των καταδικασμένων μελών της Χρυσής Αυγής, ενώ καλείται συγκέντρωση στις 8.30 π.μ. στο Εφετείο Αθηνών.



Παράλληλα, η ΑΔΕΔΥ προκήρυξε 24ωρη απεργία για το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 για όλους τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα που εργάζονται την ημέρα εκείνη, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από το δυστύχημα στα Τέμπη.



Συμμετέχουν και οι ηθοποιοί στην απεργία Σε απεργιακές κινητοποιήσεις προχωρούν και οι ηθοποιοί το Σάββατο, έπειτα από απόφαση του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ), με αφορμή την επέτειο του εγκλήματος στα Τέμπη και στο πλαίσιο των ευρύτερων διεκδικήσεών τους.



Η απεργία αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τη λειτουργία των θεάτρων σε όλη τη χώρα, καθώς πολλές παραστάσεις δεν θα πραγματοποιηθούν.