Μάχη στον Έβρο για να μην πλημμυρίσουν τα Λάβαρα, το νερό έχει φτάσει στα έξι μέτρα - Δείτε βίντεο
Η κατάσταση παρακολουθείται διαρκώς, με τις υπηρεσίες σε αυξημένη επιφυλακή και τους κατοίκους σε συνεχή εγρήγορση
Κρίσιμες είναι οι επόμενες 12 ώρες για περιοχές του Δήμου Σουφλίου, καθώς έχουν σπάσει τέσσερα αναχώματα σε Κορνοφώλια, Μάνδρα, Αμόριο και Φυλαχτό, προκαλώντας έντονη ανησυχία ενώ κάτοικοι και φορείς δίνουν μάχη για να μην πλημμυρήσουν τα Λάβαρα Σουφλίου.
Στα Λάβαρα, όπου τα νερά έφτασαν έως το χωριό, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν σε επιχωματώσεις συγκεκριμένων σημείων του ποταμού, προκειμένου να «σφραγιστεί» ο οικισμός και να αποτραπεί η πλημμύρα ενώ σε αρκετά σημεία το ύψος του νερού φτάνει έως και τα έξι μέτρα.
Κάτοικος του χωριού μιλώντας στο protothema.gr ανέφερε: «Παίρνουμε τα νερά τα τοπικά από το χωριό να μην πλημμυρίσει και τα ρίχνουμε στο ποτάμι. Πλημμύρισε ο κάμπος και το νερό βγήκε μέχρι το χωρίο. Εχθές το βράδυ στήσαμε αυτό το ανάχωμα. Μετά μας ήρθε μήνυμα για εκκένωση σε μερικά σπίτια στο χωριό. Η στάθμη του ποταμού, μέχρι τώρα ανεβαίνει».
Από το βράδυ της Τρίτης οι κάτοικοι βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή, καθώς η στάθμη του ποταμού Έβρου αυξάνεται διαρκώς ενώ παρακολουθούν το ύψος του νερού που έχει κατακλύσει τον κόμβο σύνδεσης του χωριού με την εθνική οδό.
Την ίδια ώρα οι αντλίες λειτουργούν αδιάκοπα για την απομάκρυνση υδάτων ενώ ο βόρειος κόμβος των Λαβάρων παραμένει κλειστός από την Τρίτη το απόγευμα, καθώς μεγάλες ποσότητες νερού από τον κάμπο κατευθύνθηκαν προς τον οικισμό.
Μήνυμα 112 και άνοδος 2,5 μέτρων σε τρεις ώρεςΣτις 02:30 τα ξημερώματα εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα 112 στους κατοίκους των Λαβάρων, καλώντας τους να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μέσα σε τρεις ώρες – από τις 22:00 έως τη 01:00 – η στάθμη του νερού ανέβηκε περίπου 2,5 μέτρα, ενεργοποιώντας σειρήνες στο Κάτω Χωριό και κινητοποιώντας τις αρχές, που ενημέρωναν τους κατοίκους πόρτα-πόρτα.
Στον σταθμό μέτρησης του Πυθίου η στάθμη υποχώρησε στα 6,50 μέτρα, από 6,82 την προηγούμενη ημέρα, ένδειξη σταδιακής αποκλιμάκωσης. Η εξέλιξη αποδίδεται και σε θραύσεις αναχωμάτων στη Βουλγαρία και στην περιοχή της Αδριανούπολης στην Τουρκία, όπου εκτονώνεται μέρος των υδάτων.
Εκτόνωση σε Βουλγαρία και Τουρκία
Ωστόσο, τεράστιοι όγκοι νερού συνεχίζουν να κατεβαίνουν κατά μήκος του ποταμού Έβρου, με πεδιάδες, κάμπους και καλλιεργήσιμες εκτάσεις σε Σουφλί, Τυχερό και Πέταλο να παραμένουν εκτεθειμένες στον κίνδυνο.
Στον Έβρο πέφτουν 1.600 κ.μ. νερού κάθε δευτερόλεπτο, προερχόμενα κυρίως από τη Βουλγαρία και το φράγμα του Ιβαήλοφγκραντ που φτάνουν στον Έβρο από τον παραπόταμό του, τον Άρδα. Παράλληλα, το ποτάμι ενισχύεται με νερά που έρχονται ανατολικά από τον Τούντζα, αλλά και νοτιότερα από τον Ερυθροπόταμο (περίπου στο ύψος του Διδυμοτείχου), ενώ το υδάτινο δυναμικό του Εβρου ενισχύει σε μικρότερο βαθμό και ο Εργίνης. Ο όγκος του νερού που διοχετεύεται στον Εβρο είναι τεράστιος, ωστόσο, είναι σημαντικά μικρότερος εκείνου που έφτανε στις μεγάλες πλημμύρες το χειμώνα του 2014- 15: Τότε, όπως λέει στο protothema.gr ο τότε αντιπεριφερειάρχης Δημήτρης Πέτροβιτς, έφταναν στον Έβρο, κυρίως από τη Βουλγαρία 3.000 κ.μ. το δευτερόλεπτο και είχαν πλημμυρίσει πάνω από 400.000 στρέμματα.
Πάνω από 1.600 κυβικά νερού το δευτερόλεπτο πέφτουν στον Έβρο
Στο χωριό Μάνδρα όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες και βίντεο που δημοσιεύει το protothema.gr τα νερά βρίσκονται στα πρώτα σπίτια του χωριού ενώ μπήκαν και στα υπόγεια δύο κατοικιών.
Στη μάχη της προστασίας του χωριού Μάνδρα οι αρχές έχουν ρίξει μια μεγάλη αντλία υδάτων οριοθετώντας έτσι τον κύριο όγκο των υδάτων μετά το ανάχωμα που κυριολεκτικά σώζει το χωριό.
Όπως δήλωσε στο protothema.gr ο πρόεδρος της Μάνδρας, Θοδωρής Τζιαμπάρης το ανάχωμα είναι αυτό που έχει σώσει το χωριό και τα νερά που αντλούνται ρίχνονται μετά το ανάχωμα.
«Έχουμε τα νερά από την υπερχείλιση του Έβρου αλλά και αυτά που έρχονται από τα Λάβαρα και έτσι η στάθμη των νερών είναι ψηλά. Φαίνεται και από το ύψος της γέφυρας αφού τα νερά έχουν φτάσει μέχρι πάνω λίγο πριν το οδόστρωμα» είπε ο κ. Τζιαμπάρης.
Το ΤΟΕΒ Σουφλίου όπως ανέφερε στο protothema.gr ο πρόεδρος του Γιώργος Μαθιουδάκης, έχει ρίξει στη μάχη της απάντλησης νερών πέντε μεγάλες αντλίες ενώ χαρακτήρισε εξαιρετικά δύσκολη την κατάσταση.
«Αυξάνεται η στάθμη 5 εκατοστά την ώρα»
«Κάθε μια ώρα η στάθμη στην περιοχή ανεβαίνει περίπου 5 εκατοστά» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαθιουδάκης προσθέτοντας ότι ο κάμπος της περιοχής γεμίζει με 3.500 κυβικά νερού το 24ωρο.
Όπως είπε το φαινόμενο έχει μεγάλη ένταση και έχει σημειωθεί παρόμοιο και στο παρελθόν. «Το 2015 είχε γίνει κάτι παρόμοιο και τότε -όπως και τώρα- φοβόμαστε ότι θα σπάσει (σ.σ. ανάχωμα) στο ίδιο σημείο στο Τρανό Ρέμα που είναι πριν από το χωριό Μάνδρα, και συγκεκριμένα στο νότιο κόμβο του Σουφλίου» είπε ο κ. Μαθιουδάκης.
Υπενθυμίζεται ότι από την Τρίτη 24/2 έως και την Παρασκευή 27/2 η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει εκ νέου σε κατάσταση red code, δηλαδή κόκκινου συναγερμού την περιφερειακή ενότητα του Έβρου.
