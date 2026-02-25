Η Σαντορίνη απέκτησε Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης

Ο υφυπουργός Παιδείας, Κωνσταντίνος Βλάσης

Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης έχει αποκτήσει εδώ και λίγο διάστημα η Σαντορίνη με τα εγκαίνια να γίνονται παρουσία του υφυπουργού Παιδείας, Κωνσταντίνου Βλάση.Πρόκειται για μια σχολή προσαρμοσμένη στις ανάγκες του νησιού των Κυκλάδων καθώς στόχος της επαγγελματικής κατάρτισης και της δια βίου μάθησης είναι η σύνδεση με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.Η λειτουργία της ΣΑΕΚ Σαντορίνης αποτελεί τον καρπό γόνιμης συνεργασίας μεταξύ του δήμου Θήρας και του υπουργείου Παιδείας, με γνώμονα τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, της οικονομίας του νησιού και της αγοράς εργασίας.Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Πρόεδρος του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης κ. Ροκοφύλλου ανακοίνωσε στη Διευθύντρια της σχολής ότι το Ίδρυμα θα αναλάβει τον εξοπλισμό των κουζινών, των εργαστηρίων μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής στον χώρο του ΕΠΑΛ Θήρας, ενισχύοντας τη λειτουργία της ΣΑΕΚ.