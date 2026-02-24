Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης.
Στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών η διαφωνία για τις εκταφές των θυμάτων των Τεμπών
Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών θα κληθεί να αποφασίσει αν τα δείγματα θα πάνε σε ευρωπαϊκά εργαστήρια ή αν θα παραμείνουν σε εργαστήρια εντός Ελλάδας
Μετά τις προσωρινές ανακλητικές αποφάσεις από την αρμόδια εισαγγελέα Αικατερίνη Παπαϊωάννου για τη διενέργεια των εκταφών των θυμάτων των Τεμπών, μόλις τρεις συγγενείς έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τις ενέργειες ώστε να λάβουν δείγματα.
Όμως η βασική διαφωνία μεταξύ της εισαγγελέως και των 7 οικογενειών για το που θα εξεταστούν τα δείγματα, οδηγεί τη λήψη απόφασης στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών το οποίο θα κληθεί να αποφασίσει αν τα δείγματα θα πάνε σε ευρωπαϊκά εργαστήρια ή αν θα παραμείνουν σε εργαστήρια εντός Ελλάδας όπως προβλέπει η διαδικασία που όρισε η δικαιοσύνη. Μέχρι να παρθεί η σχετική απόφαση δεν προβλέπεται να γίνουν οι εκταφές Μάρθης Ψαροπούλου και Φραντζέσκας Μπέζα που είχαν προγραμματιστεί για το προηγούμενο Σάββατο.
Εν τω μεταξύ η συνήγορος του Πάνου Ρούτσι σήμερα χαρακτήρισε παράνομη την απόφαση της εισαγγελέως και ανακοίνωσε πως θα προσφύγει για την ακύρωση της.
Ο Πάνος Ρούτσι που αύριο είναι προγραμματισμένη η εκταφή του παιδιού του ζήτησε να ισχύσει ότι του είχαν πει μετά την απεργία πείνας που έχει κάνει πριν από μήνες στο Σύνταγμα.
Η Μαρία Καρυστιανού αναφορικά με τις εκταφές τόνισε πως η αρμόδια εισαγγελέας έχει ήδη στα χέρια της τις απαντήσεις από τα ελληνικά πανεπιστήμια που τις λένε πως δεν μπορούν να εξετάσουν τίποτα περισσότερο από το DNA. «Θέλουμε να μάθουμε από ποια ουσία πέθαναν οι άνθρωποι μας», είπε χαρακτηριστικά.
Επίσης, σε ανακοίνωση του ο σύλλογος των θυμάτων των Τεμπών αποκαλύπτει πως προσέφυγε κατά της απόφασης της αρμόδιας εισαγγελέως για τις άμεσες εκταφές, ζητώντας τα δείγματα να εξεταστούν σε εργαστήρια του εξωτερικού ώστε να «διαβαστούν» και άλλα στοιχεία εκτός από το DNA.
Σήμερα συνεχίζεται, με καταθέσεις μαρτύρων, στο μονομελές πλημμελειοδικείο της Λάρισας η δίκη για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας.
