Τα My market Local συνεχίζουν την ανάπτυξή τους, αποκτώντας ισχυρότερο εκτόπισμα κάθε χρόνο
Πέραμα: Τροχαίο δυστύχημα με έναν 26χρονο νεκρό από σύγκρουση μηχανών
Πέραμα: Τροχαίο δυστύχημα με έναν 26χρονο νεκρό από σύγκρουση μηχανών
Τραυματίστηκε και ο 29χρονος αναβάτης της δεύτερης μηχανής - Το δυστύχημα σημειώθηκε στη συμβολή της λεωφόρου Δημοκρατίας με την Καραολή Δημητρίου στη 1 τα ξημερώματα
Μια ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο γράφτηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην περιοχή του Περάματος όπου ένας 26χρονος έχασε τη ζωή του καθώς συγκρούστηκε με τη μηχανή του με μια άλλη μηχανή με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.
Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη 1.30 όταν ο 26χρονος, κινούμενος με τη μηχανή του επί της λεωφόρου Δημοκρατίας, συγκρούστηκε-κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες-με τη δεύτερη μοτοσικλέτα την οποία οδηγούσε ένας 29χρονος στο ύψος της οδού Καραολή και Δημητρίου.
Ο 26χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα σοβαρά τραύματα τα οποία έφερε.
Παράλληλα, ο 29χρονος διεκομίσθη ελαφρά τραυματισμένος στο Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός όπου συνελήφθη.
Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας.
Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη 1.30 όταν ο 26χρονος, κινούμενος με τη μηχανή του επί της λεωφόρου Δημοκρατίας, συγκρούστηκε-κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες-με τη δεύτερη μοτοσικλέτα την οποία οδηγούσε ένας 29χρονος στο ύψος της οδού Καραολή και Δημητρίου.
Ο 26χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα σοβαρά τραύματα τα οποία έφερε.
Παράλληλα, ο 29χρονος διεκομίσθη ελαφρά τραυματισμένος στο Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός όπου συνελήφθη.
Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα