Φωτιά στην ιστορική κεραμοποιία Αλλατίνη στη Θεσσαλονίκη, τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο
Η πυρκαγιά ξέσπασε σε σκουπίδια σε υπαίθριο χώρο της ιστορικής βιομηχανίας
Την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκάλεσε το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας φωτιά που ξέσπασε στην ιστορική κεραμοποιία Αλλατίνη, στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά ξέσπασε σε σκουπίδια σε υπαίθριο χώρο της ιστορικής βιομηχανίας στις 19.30 ωστόσο τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο.
