Γκετοποίηση καταγγέλλουν οι κάτοικοι της Γαστούνης μετά τον άγριο ξυλοδαρμό περιπτερά και του γιου του από ομάδα 20 Ρομά - Έκτακτη σύσκεψη του Εμπορικού Συλλόγου
ΕΛΛΑΔΑ
Γαστούνη Ρομά Ξυλοδαρμός

Γκετοποίηση καταγγέλλουν οι κάτοικοι της Γαστούνης μετά τον άγριο ξυλοδαρμό περιπτερά και του γιου του από ομάδα 20 Ρομά - Έκτακτη σύσκεψη του Εμπορικού Συλλόγου

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία των εμπόρων και τη συμμετοχή δημοτικής αρχής και Αστυνομίας -Οι Ρομά επιτέθηκαν σε πατέρα και γιο, όταν εκείνοι απέτρεψαν κλοπή από το περίπτερο - Στο νοσοκομείο ο επαγγελματίας με τραύματα στο κεφάλι

Γκετοποίηση καταγγέλλουν οι κάτοικοι της Γαστούνης μετά τον άγριο ξυλοδαρμό περιπτερά και του γιου του από ομάδα 20 Ρομά - Έκτακτη σύσκεψη του Εμπορικού Συλλόγου
102 ΣΧΟΛΙΑ
Τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στη Γαστούνη, με αφορμή την  κλοπή ενός πακέτου τσιγάρων από ανήλικο Ρομά, επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα της παραβατικότητας στην περιοχή.

Όπως έχει γίνει γνωστό από χθες, ο ιδιοκτήτης περιπτέρου αντιλήφθηκε τον ανήλικο να επιχειρεί να αφαιρέσει προϊόν από το κατάστημά του, τον συγκράτησε και ειδοποίησε την Αστυνομία. Ωστόσο, προτού φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις, στο εμφανίστηκαν συγγενείς του ανηλίκου, επίσης Ρομά, και η ένταση κλιμακώθηκε.

Κατά τις μαρτυρίες, ομάδα περίπου 15 έως 20 Ρομά επιτέθηκε στον περιπτερά και στον γιο του, χτυπώντας τους με σιδερολοστούς, ξύλα, γροθιές και κλωτσιές, ενώ προκάλεσαν σοβαρές φθορές στο περίπτερο.

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dglpubykqjpl)

Ο ιδιοκτήτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι και εκδορές στο σώμα.

Σύσκεψη για την έξαρση της παραβατικότητας

Τα γεγονότα προκάλεσαν την άμεση κινητοποίηση του Εμπορικού Συλλόγου Γαστούνης, ο οποίος συγκάλεσε σύσκεψη με τη συμμετοχή πολιτών, επαγγελματιών, της δημοτικής αρχής και της Αστυνομίας, με αντικείμενο την αυξανόμενη παραβατικότητα και το αίσθημα ανασφάλειας.

Γκετοποίηση καταγγέλλουν οι κάτοικοι της Γαστούνης μετά τον άγριο ξυλοδαρμό περιπτερά και του γιου του από ομάδα 20 Ρομά - Έκτακτη σύσκεψη του Εμπορικού Συλλόγου
Κλείσιμο

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο δήμαρχος Πηνειού Αλέξης Καστρινός και ο Αστυνομικός Διευθυντής Ηλείας, Ταξίαρχος Παρασκευάς Μασούρας, οι οποίοι συζήτησαν με τους παριστάμενους τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί, όπως η ενίσχυση του τοπικού αστυνομικού τμήματος και η λειτουργία Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης με έδρα τη Γαστούνη.

Για «γκετοποίηση» μιλούν οι κάτοικοι

Παρά τις παρεμβάσεις, όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα ilialive.gr κάτοικοι της περιοχής εξέφρασαν έντονο προβληματισμό, κάνοντας λόγο για συνεχιζόμενα περιστατικά παραβατικότητας και για «γκετοποίηση» της πόλης,  ενώ η Αστυνομία παρά τις επιχειρήσεις που πραγματοποιεί δεν μπορεί να βάλει τέλος στο καθεστώς ανομίας

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά γεγονότων που έχουν οξύνει το κλίμα στην τοπική κοινωνία, με τους πολίτες να ζητούν άμεσες και ουσιαστικές λύσεις.
102 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Χρυσό βραβείο βιωσιμότητας για τη Bluegr Hotels & Resorts

Στα φετινά 2026 Zero Waste HoReCa Awards, που υποστηρίζονται από το The Coca-Cola Foundation και αναδεικνύουν επιχειρήσεις που έχουν κάνει πράξη το βιώσιμο και υπεύθυνο επιχειρείν στους κλάδους της Φιλοξενίας και της Καφεστίασης.

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας του νέου T-Roc καθιστούν το νέο μοντέλο της Volkswagen μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης