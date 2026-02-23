Γκετοποίηση καταγγέλλουν οι κάτοικοι της Γαστούνης μετά τον άγριο ξυλοδαρμό περιπτερά και του γιου του από ομάδα 20 Ρομά - Έκτακτη σύσκεψη του Εμπορικού Συλλόγου

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία των εμπόρων και τη συμμετοχή δημοτικής αρχής και Αστυνομίας -Οι Ρομά επιτέθηκαν σε πατέρα και γιο, όταν εκείνοι απέτρεψαν κλοπή από το περίπτερο - Στο νοσοκομείο ο επαγγελματίας με τραύματα στο κεφάλι