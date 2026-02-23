Μάχη για να σωθούν οικισμοί στον Έβρο, έσπασαν τα αναχώματα, πλημμύρισαν πάνω από 100.000 στρέμματα
ΕΛΛΑΔΑ
Έβρος Πλημμύρες

Μάχη για να σωθούν οικισμοί στον Έβρο, έσπασαν τα αναχώματα, πλημμύρισαν πάνω από 100.000 στρέμματα

Ο κάμπος βρίσκεται κάτω από 2,5 έως 3 μέτρα νερό - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης παραμένει και σήμερα ο Έβρος, με τις αυτοδιοικητικές αρχές να προειδοποιούν ότι εάν υποχωρήσουν και άλλα αναχώματα, θα τεθούν σε κίνδυνο κατοικημένες περιοχές. Τα τελευταία 24ωρα, περισσότερα από 100.000 στρέμματα έχουν καλυφθεί από νερό, ενώ ο όγκος αναμένεται να αυξηθεί.

Οι έντονες βροχοπτώσεις των προηγούμενων ημερών, σε συνδυασμό με τα χιόνια στη Βουλγαρία, προκάλεσαν σημαντική άνοδο της στάθμης του ποταμού Έβρου και των παραποτάμων Ερυθροποτάμου και Άρδα, ξεπερνώντας τα όρια ασφαλείας. Η επιβαρυμένη κατάσταση του εδάφους από τις πυρκαγιές των προηγούμενων ετών συνέβαλε στην επιδείνωση των φαινομένων. Η εικόνα στον κάμπο παραπέμπει στις πλημμύρες του 2015, με δρόμους να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια και βασικές υποδομές να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

Πλημμύρες στον Έβρο: Στη Βουλή οι ζημιές στα ξερικά αγροτεμάχια – Παρέμβαση Δημοσχάκη


Αγώνας για την προστασία των οικισμών


Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας, Δημήτρης Δαρούσης που μίλησε στο thesspost.gr, επισημαίνει ότι τα σπασμένα αναχώματα σε Κορνοφωλιά, Μάνδρα και Αμόριο επιδεινώνουν την κατάσταση. Όπως αναφέρει, ο κάμπος βρίσκεται κάτω από 2,5 έως 3 μέτρα νερό, ενώ έχουν καταστραφεί δρόμοι, εγγειοβελτιωτικά έργα, αγροτικές υποδομές και δημοτικές εγκαταστάσεις.

«Ο κάμπος τελείωσε. Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε τους οικισμούς», τονίζει, εκφράζοντας αβεβαιότητα για το εάν οι αγρότες θα μπορέσουν να καλλιεργήσουν φέτος, καθώς η περίοδος της σποράς ξεκινά με την είσοδο στον Μάρτιο.

ThessPost - Πλημμύρες στη Λυκόφη του δήμου Σουφλίου
Χάθηκε η σπορά

Αποκαρδιωτική χαρακτηρίζεται η εικόνα και από τους αγρότες της περιοχής. Ο παραγωγός Κώστας Καναβίδης δηλώνει ότι «η σπορά έχει χαθεί», καθώς οι χειμερινές καλλιέργειες, όπως τα στάρια και η μηδική, παραμένουν για ημέρες κάτω από το νερό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το όριο ασφαλείας του ποταμού είναι στα 5,80 μέτρα, ενώ το βράδυ της Κυριακής η στάθμη ξεπέρασε τα 6,20 μέτρα. Πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφονται σε όλο το μήκος και πλάτος του Δέλτα του Έβρου και στον κάμπο των χωριών Λουτρά, Μοναστηράκι και Δωρίσκος, με τον φόβο νέων ρηγμάτων στα αναχώματα να παραμένει έντονος.

Έβρος: Έσπασε το φράγμα στην Κορνοφωλιά, χιλιάδες στέμματα κάτω από το νερό | Σήμερα | 23/02/2026


Αίτημα για ειδικό πρόγραμμα στήριξης

Ο αντιπεριφερειάρχης Έβρου Βαγγέλης Πουλιλιός κάνει λόγο για σοβαρό πλήγμα στον πρωτογενή τομέα, επισημαίνοντας ότι οι διαδοχικές κρίσεις των τελευταίων ετών – οι πυρκαγιές του 2022 και του 2023, η ζωονόσος και οι επαναλαμβανόμενες πλημμύρες – έχουν εξαντλήσει τις αντοχές των παραγωγών.

Όπως αναφέρει, θα τεθεί αίτημα για ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης στον πρωθυπουργό, ο οποίος αναμένεται να επισκεφθεί τον Έβρο την Τετάρτη. Παράλληλα, σημειώνει ότι εκκρεμούν αποζημιώσεις από προηγούμενες καταστροφές, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για τη βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.


Δείτε φωτογραφίες από τις πλημμυρισμένες εκτάσεις


