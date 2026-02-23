Μάχη για να σωθούν οικισμοί στον Έβρο, έσπασαν τα αναχώματα, πλημμύρισαν πάνω από 100.000 στρέμματα



Αίτημα για ειδικό πρόγραμμα στήριξης



Ο αντιπεριφερειάρχης Έβρου Βαγγέλης Πουλιλιός κάνει λόγο για σοβαρό πλήγμα στον πρωτογενή τομέα, επισημαίνοντας ότι οι διαδοχικές κρίσεις των τελευταίων ετών – οι πυρκαγιές του 2022 και του 2023, η ζωονόσος και οι επαναλαμβανόμενες πλημμύρες – έχουν εξαντλήσει τις αντοχές των παραγωγών.Όπως αναφέρει, θα τεθεί αίτημα για ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης στον πρωθυπουργό, ο οποίος αναμένεται να επισκεφθεί τον Έβρο την Τετάρτη. Παράλληλα, σημειώνει ότι εκκρεμούν αποζημιώσεις από προηγούμενες καταστροφές, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για τη βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.