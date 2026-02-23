Η Novibet διαμορφώνει ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με διεθνή χαρακτηριστικά, επενδύοντας στην τεχνολογία, την εταιρική κουλτούρα και την επαγγελματική εξέλιξη των ανθρώπων της.
Καθαρά Δευτέρα: Μικροί και μεγάλοι από νωρίς στον λόφο Φιλοπάππου, «πλημμύρισε» από χαρταετούς και η Θεσσαλονίκη
Αρκετοί Αθηναίοι ανηφόρισαν από νωρίς στον λόφο του Φιλοπάππου, εκμεταλλευόμενοι τον καλό καιρό - Παρόμοια εικόνα και στη Θεσσαλονίκη - Τα σαρακοστιανά είχαν την τιμητική τους, με λαγάνες, θαλασσινά και νηστίσιμα εδέσματα να πρωταγωνιστούν στα πικνίκ
Με σύμμαχο τον καλό καιρό αρκετοί Αθηναίοι ανηφόρισαν στον λόφο του Φιλοπάππου για να γιορτάσουν την Καθαρά Δευτέρα.
Από νωρίς το πρωί, οικογένειες, παρέες νέων αλλά και επισκέπτες της πρωτεύουσας κατέκλυσαν τον λόφο, στήνοντας πικνίκ και γεμίζοντας τον ουρανό με πολύχρωμους χαρταετούς.
Ο ουρανός πάνω από τον Λόφος Φιλοπάππου πλημμύρισε από σχήματα και χρώματα, με μικρούς και μεγάλους να δοκιμάζουν την τύχη τους απέναντι στον άνεμο. Τα σαρακοστιανά είχαν την τιμητική τους: λαγάνες, ταραμοσαλάτα, ελιές και θαλασσινά απλώθηκαν πάνω σε κουβέρτες, συνθέτοντας το γνώριμο σκηνικό της ημέρας.
Το παρών έδωσε και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο οποίος αντάλλαξε ευχές με τους πολίτες.
Την ίδια στιγμή από κόσμος γέμισε και ο χώρος γύρω από το ΟΑΚΑ.
Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου πλήθος κόσμου κατέκλυσε πάρκα και ανοιχτούς χώρους για να γιορτάσει την Καθαρά Δευτέρα. Στην παραλία και σε γειτονιές της πόλης, μικροί και μεγάλοι πέταξαν χαρταετούς και αντάλλαξαν ευχές, κρατώντας ζωντανή την παράδοση.
Η γιορτινή ατμόσφαιρα, τα σαρακοστιανά τραπέζια και τα χαμόγελα συνέθεσαν ένα σκηνικό αισιοδοξίας, με τις δύο μεγάλες πόλεις να τιμούν με τον δικό τους τρόπο ένα από τα πιο αγαπημένα έθιμα της χρονιάς.
Δείτε εικόνες από τον λόφο του Φιλοπάππου:
Τηρήθηκε το έθιμο και στη Θεσσαλονίκη
Φωτογραφίες: Δανάη Δαυλοπούλου, Ραφαήλ Γεωργιάδης / Eurokinissi
