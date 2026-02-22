Ελεύθεροι οι ιδιοκτήτες της ταβέρνας στη Ροδόπη που κατέρρευσε το πάτωμα και τραυματίστηκαν εννέα πελάτες

Οι δύο ηλικίας 35 και 28 ετών, συνελήφθησαν χθες αμέσως μετά το συμβάν με την κατηγορία της πρόκλησης απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια