Ελεύθεροι οι ιδιοκτήτες της ταβέρνας στη Ροδόπη που κατέρρευσε το πάτωμα και τραυματίστηκαν εννέα πελάτες
Οι δύο ηλικίας 35 και 28 ετών, συνελήφθησαν χθες αμέσως μετά το συμβάν με την κατηγορία της πρόκλησης απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια
Ελεύθεροι με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν οι δύο ιδιοκτήτες της ταβέρνας στην Ροδόπη, στην οποία το μεσημέρι του Σαββάτου (21/2) κατέρρευσε τμήμα του ξύλινου πατώματος με αποτέλεσμα τέσσερα τραπέζια να βρεθούν στο κενό και να τραυματιστούν εννέα πελάτες.
Υπενθυμίζεται πως οι δύο ιδιοκτήτες της ταβέρνας, ηλικίας 35 και 28 ετών, συνελήφθηφαν χθες αμέσως μετά το συμβάν με την κατηγορία της πρόκλησης απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, που μετέφεραν έξι άτομα στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, ενώ άλλα τρία πήγαν με δικό τους όχημα.
Στο νοσοκομείο παρέμειναν το Σάββατο ένας 69χρονος, ο οποίος υπέστη κάταγμα στα πλευρά, και μία 61χρονη για παρακολούθηση. Οι υπόλοιποι τραυματίες έλαβαν τις απαραίτητες οδηγίες και αποχώρησαν.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, για την υπόθεση διεξάγεται προανάκριση.
