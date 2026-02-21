Κατέρρευσε πάτωμα ταβέρνας στην Ροδόπη, εννέα άτομα στο νοσοκομείο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Κατέρρευσε πάτωμα ταβέρνας στην Ροδόπη, εννέα άτομα στο νοσοκομείο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Συνελήφθησαν οι δύο ιδιοκτήτες της ταβέρνας 28 και 35 ετών για σωματικές βλάβες από αμέλεια - Στο νοσοκομείο θα παραμείνουν σήμερα ένας 69χρονος, ο οποίος υπέστη κάταγμα στα πλευρά, και μία 61χρονη για παρακολούθηση

Στράτος Λούβαρης
Αναστάτωση σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (21/2) σε μία ταβέρνα στη Ροδόπη, όταν ξαφνικά ένα τμήμα του πατώματος κατέρρευσε, με αποτέλεσμα πελάτες που κάθονταν σε τέσσερα διαφορετικά τραπέζια να βρεθούν στο κενό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του fonirodopis.gr, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, που μετέφεραν έξι άτομα στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, ενώ άλλα τρία πήγαν με δικό τους όχημα.



Στο νοσοκομείο θα παραμείνουν σήμερα ένας 69χρονος, ο οποίος υπέστη κάταγμα στα πλευρά, και μία 61χρονη για παρακολούθηση.

Οι υπόλοιποι τραυματίες έλαβαν τις απαραίτητες οδηγίες και αποχώρησαν.

Επιπλέον, συνελήφθησαν οι δύο ιδιοκτήτες της ταβέρνας 28 και 35 ετών για σωματικές βλάβες από αμέλεια και θα οδηγηθούν ενώπιον εισαγγελέα.

Φωτογραφίες: xronos.gr
