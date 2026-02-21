Κατέρρευσε πάτωμα ταβέρνας στην Ροδόπη, εννέα άτομα στο νοσοκομείο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Συνελήφθησαν οι δύο ιδιοκτήτες της ταβέρνας 28 και 35 ετών για σωματικές βλάβες από αμέλεια - Στο νοσοκομείο θα παραμείνουν σήμερα ένας 69χρονος, ο οποίος υπέστη κάταγμα στα πλευρά, και μία 61χρονη για παρακολούθηση