Τροχαίο στην Κηφισίας, σύγκρουση ΙΧ με μοτοσικλέτα
Λόγω του τροχαίου σημειώνονται μικρές καθυστερήσεις στην Κηφισίας
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (22/2) στην Κηφισίας.
Το τροχαίο έγινε όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Λόγω του τροχαίου σημειώνονται καθυστερήσεις στην Κηφισίας, στο ύψος της οδού Αγίας Φιλοθέης, στο ρεύμα προς Κηφισιά.
