Λαμία: Έσερνε 83χρονη στον δρόμο για να της αρπάξει την τσάντα
Συνελήφθη ο επίδοξος ληστής, έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές
Απόπειρα ληστείας σημειώθηκε γύρω στις 7:30' το πρωί της Κυριακής (22/2) στη Νέα Μαγνησία Λαμίας, όταν μια ηλικιωμένη γυναίκα όπως κάθε Κυριακή πήγαινε στην εκκλησία για τη Θεία Λειτουργία.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport ο 38χρονος δράστης πλησίασε την 83χρονη, που περπατούμε στο πεζοδρόμιο κοντά στον Ιερό Ναό, και προσπάθησε να της αρπάξει την τσάντα.
Η ηλικιωμένη όμως αντιστάθηκε και δεν άφηνε την τσάντα από τα χέρια της με αποτέλεσμα ο 38χρονος να την χτυπήσει στο πρόσωπο και στη συνέχεια να την ρίξει στο έδαφος και να την σέρνει τραβώντας την τσάντα.
Τις φωνές της ηλικιωμένης άκουσαν γείτονες που πετάχτηκαν έξω και έτρεξαν να βοηθήσουν την γιαγιά, ενώ ο επίδοξος ληστής τράπηκε σε φυγή χωρίς να καταφέρει να αρπάξει την τσάντα.
Η 83χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας, ενώ ο 38χρονος δράστης συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης που έσπευσαν στο σημείο και τον εντόπισαν να κινείται στην περιοχή.
Ο 38χρονος συλληφθείς, είναι γνώριμος των Αστυνομικών Αρχών, αφού τους έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για ναρκωτικά και άλλες υποθέσεις.
