87χρονος ενεπλάκη σε τροχαίο με τραυματισμό πεζής στη Θεσσαλονίκη, του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα
Ο ηλικιωμένος άνδρας συνελήφθη και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία
Ογδονταεπτάχρονος οδηγός ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό πεζής, στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, ενώ διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε άδεια οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο για παράβαση του ΚΟΚ.
Συνελήφθη και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ, με προφορική εντολή εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος. Η δικογραφία θα διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελία για τα περαιτέρω.
