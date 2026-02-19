Κύπρος: Εντοπίστηκε γιάφκα με 220 κιλά κοκαΐνης και κάνναβης, κατασχέθηκαν όπλα και εκρηκτικά, αξίας άνω των 7 εκατ. ευρώ
Κύπρος: Εντοπίστηκε γιάφκα με 220 κιλά κοκαΐνης και κάνναβης, κατασχέθηκαν όπλα και εκρηκτικά, αξίας άνω των 7 εκατ. ευρώ

Συνελήφθησαν δύο άνδρες, 26 και 34 ετών, οι οποίοι κρατούνται για ανάκριση και αναμένεται να οδηγηθούν αύριο ενώπιον Δικαστηρίου, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό συνεργών

Στον Στρόβολο της Λευκωσίας η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) της Αστυνομίας της Κύπρου εντόπισε αποθήκη από την οποία γινόταν διακίνηση ναρκωτικών από εγκληματική ομάδα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας, η καταμέτρηση συνεχιζόταν και μέχρι στιγμής είχαν καταμετρηθεί πέραν των 160 κιλών κάνναβης και πέραν των 60 κιλών κοκαΐνης.

Στις αποθήκες δεν υπήρχαν μόνο ναρκωτικά. Στον ίδιο χώρο εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, χιλιάδες κροτίδες, πιστόλια, αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί, φυσίγγια και χρηματικό ποσό €12.765.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας 26χρονος και ένας 34χρονος, οι οποίοι σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν δεν ήταν γνωστοί στις Αρχές. Οι δύο τέθηκαν υπό κράτηση για ανάκριση, ενώ οι έρευνες επεκτείνονται προς εντοπισμό συνεργών. Αύριο αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον Δικαστηρίου.


Ο Διοικητής της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών, Χρίστος Αντρέου, σε δήλωσή του ανέφερε ότι η σημερινή κατάσχεση αποτρέπει τη διάθεση περίπου 200.000 δόσεων στην κυπριακή κοινωνία.

Η σημερινή επιτυχία έρχεται σε μια περίοδο που η ΥΚΑΝ παρουσιάζει αυξημένη επιχειρησιακή δραστηριότητα, με τις Αρχές να επιμένουν ότι οι περισσότερες κατασχέσεις συνδέονται με στοχευμένες επιχειρήσεις και εντατικοποίηση ελέγχων, ιδιαίτερα στις πύλες εισόδου της Κύπρου.

Παράλληλα, η αγορά των ουσιών αλλάζει πρόσωπο. Μόλις τον Ιανουάριο είχε καταγραφεί υπόθεση μεγάλης ποσότητας συνθετικού κανναβοειδούς (MDMB), που θεωρείται ιδιαίτερα πιο δραστικό και επικίνδυνο.
