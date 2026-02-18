Είσαι ελεύθερος επαγγελματίας ή ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης; Η CrediaBank γίνεται συνοδηγός στην επιχειρηματική σου διαδρομή και σε βοηθά να φτάσεις πιο γρήγορα στον προορισμό σου.
Νεκρός εντοπίστηκε 43χρονος σε κατάστρωμα πλοίου στο Κερατσίνι
Νεκρός εντοπίστηκε 43χρονος σε κατάστρωμα πλοίου στο Κερατσίνι
O άνδρας ήταν μέλος συνεργείου επισκευών και βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο κατάστρωμα φορτηγού πλοίου με σημαία Μάλτας
Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας 43χρονος σε κατάστρωμα φορηγού πλοίου στο Κερατσίνι.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Λιμενικό, ο 43χρονος που ήταν μέλος συνεργείου επισκευών, βρέθηκε χωρίς αισθήσεις στο κατάστρωμα φορτηγού πλοίου με σημαία Μάλτας στο Κερατσίνι.
Ο 43χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε ιδιωτική κλινική όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Λιμενικό, ο 43χρονος που ήταν μέλος συνεργείου επισκευών, βρέθηκε χωρίς αισθήσεις στο κατάστρωμα φορτηγού πλοίου με σημαία Μάλτας στο Κερατσίνι.
Ο 43χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε ιδιωτική κλινική όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα