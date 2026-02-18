ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΕΛΛΑΔΑ
Κερατσίνι Πλοίο Νεκρός

Νεκρός εντοπίστηκε 43χρονος σε κατάστρωμα πλοίου στο Κερατσίνι

O άνδρας ήταν μέλος συνεργείου επισκευών και βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο κατάστρωμα φορτηγού πλοίου με σημαία Μάλτας

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας 43χρονος σε κατάστρωμα φορηγού πλοίου στο Κερατσίνι.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Λιμενικό, ο 43χρονος που ήταν μέλος συνεργείου επισκευών, βρέθηκε χωρίς αισθήσεις στο κατάστρωμα φορτηγού πλοίου με σημαία Μάλτας στο Κερατσίνι.

Ο 43χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε ιδιωτική κλινική όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
