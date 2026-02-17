Νοσοκομείο Μεταξά: Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η πρώτη βιοψία παγκρέατος με ενδοσκοπικό υπέρηχο

Η Γαστρεντερολογική Κλινική του Νοσοκομείου απέκτησε για πρώτη φορά σύγχρονο μηχάνημα ενδοσκοπικού υπερήχου ενισχύοντας σημαντικά τις διαγνωστικές και θεραπευτικές της δυνατότητες στον τομέα της ογκολογίας του πεπτικού συστήματος