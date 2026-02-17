Συνελήφθη 15χρονη που λήστεψε ανήλικους στη Νέα Ιωνία
Συνελήφθη 15χρονη που λήστεψε ανήλικους στη Νέα Ιωνία

Η 15χρονη μαζί με δύο ακόμη ανηλίκους προσέγγισαν δύο 14χρονους και με την απειλή χρήσης σωματικής βίας, τους αφαίρεσαν δύο κινητά τηλέφωνα και διέφυγαν

Συνελήφθη 15χρονη που συμμετείχε σε ληστεία εις βάρος 14χρονων στη Νέα Ιωνία. Οι αστυνομικοί αναζητούν δύο ακόμη ανηλίκους.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ του Σαββάτου (14/2) όταν η 15χρονη μαζί με δύο ακόμη ανηλίκους προσέγγισαν δύο 14χρονους και με την απειλή χρήσης σωματικής βίας, τους αφαίρεσαν δύο κινητά τηλέφωνα και διέφυγαν.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της ληστείας από την ανωτέρω υπηρεσία ταυτοποιήθηκαν οι ανήλικοι δράστες και το βράδυ της Κυριακής εντοπίστηκε και συνελήφθη η 15χρονη, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ.

Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει τις Αρχές κατά το παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, ενώ επιπλέον εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας απόπειρα ληστείας σε βάρος 25χρονου στην περιοχή της Νέας Ιωνίας.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
