Πέθανε ο μοντέρ Κώστας Κοσμίδης σε ηλικία 52 ετών

Η παρουσιάστρια του δελτίου ειδήσεων, Δώρα Αναγνωστοπούλου αποχαιρέτισε τον Κώστα Κοσμίδη on air: «Το MEGA αποχαιρετά, με πόνο ψυχής, σήμερα έναν δικό του άνθρωπο, έναν φίλο και έναν καλό συνεργάτη, τον Κώστα Κοσμίδη, που έφυγε ξαφνικά το βράδυ προδομένος από την καρδιά του στα 52 του χρόνια. Ο Κώστας, που ήταν φωτογράφος, εργαζόταν στο τμήμα των μοντάζ και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός σε όλους, για τον επαγγελματισμό του αλλά και την ασφάλεια που ενέπνεε στη δουλειά του. Εμείς εδώ στο Μεγάλο Κανάλι, συντετριμμένοι, λέμε το τελευταίο “αντίο” στον Κώστα Κοσμίδη. Τον Κώστα μας».







«Την ιστορία που θα σας πω τώρα, θέλω να προειδοποιήσω ότι θα προσπαθήσουμε όλοι να τη διαχειριστούμε όσο πιο ψύχραιμα μπορούμε αλλά δεν μας είναι καθόλου εύκολο. Τον Κώστα ίσως πολλοί δεν τον γνωρίζατε, εμείς τον ξέραμε καλά, ήταν άνθρωπός μας. Ο Κώστας Κοσμίδης μοντέρ στο MEGA, ένας από τους μοντέρ που μόνταραν για την εκπομπή μας αλλά και για άλλες εκπομπές του σταθμού δεν είναι πια στη ζωή. Πέθανε εχθές», είπε ο παρουσιαστής.



ΕΔΕ από την 2η Υγειονομική Περιφέρεια Ο διοικητής της 2ης ΥΠΕ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του θανόντος και σε ανακοίνωση σημειώνει πως «σύμφωνα με τους εφημερεύοντες που διαχειρίστηκαν το περιστατικό, ο ασθενής προσήλθε με τους οικείους του στο Κέντρο Υγείας αναφέροντας θωρακικό άλγος. Ακολούθησε άμεσα κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος, συμπεριλαμβανομένης διενέργειας ηλεκτροκαρδιογραφήματος, το οποίο ανέδειξε ευρήματα που έχρηζαν περαιτέρω νοσοκομειακής διερεύνησης.







Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο ασθενής «αφού ενημερώθηκε αναλυτικά για τη σύσταση, επέλεξε να αποχωρήσει οικειοθελώς, προκειμένου να μεταβεί σε νοσοκομείο με ίδιο μέσο, συνοδεία συγγενικού του προσώπου».



«Από την προκαταρκτική έρευνα που έγινε και την ενημέρωση που λάβαμε από τον θεράποντα Ιατρό του θανόντος στο 1ο Κ.Υ. Σαλαμίνας, προκύπτουν ερωτηματικά για την διαχείριση του περιστατικού. Για το λόγο αυτό ο Διοικητής της 2ης ΥΠΕ διέταξε τη διενέργεια κατεπείγουσας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα», σύμφωνα με την ανακοίνωση.



1. Τις συνθήκες προσέλευσης και διαχείρισης του ασθενούς στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας.



2. Εάν διενεργήθηκαν οι ενδεδειγμένες και απαραίτητες κλινοκόεργαστηριακές εξετάσεις, σύμφωνα με τα ισχύοντα ιατρικά πρωτόκολλα και τις κατευθυντήριες οδηγίες.



3. α) Εάν ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του ασθενούς σε ανώτερη υγειονομική δομή.

β) Εάν ο ασθενής αρνήθηκε τη διακομιδή μέσω ΕΚΑΒ.

γ) Εάν υπεγράφη δήλωση οικειοθελούς αποχώρησης ή οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο.



4. Τυχόν παραλείψεις, αμέλειες, αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ή οργανωτικές δυσλειτουργίες που σχετίζονται με το περιστατικό.



Αναφορικά με τη στελέχωση του ΚΥ Σαλαμίνας υπηρετούν, σύμφωνα με την ανακοίνωση:



• 15 ειδικευμένοι ιατροί και 6 αγροτικοί

• 26 νοσηλευτές

• 10 παραϊατρικό

• 24 λοιπό προσωπικό



Συγκεκριμένα, κατά την ώρα του συμβάντος το βράδυ 22.56 ήταν παρόντες στο ΚΥ 3 ειδικευμένοι ιατροί, 1 αγροτικός και 4 νοσηλευτές.