Ζαγόρι: Αγέλες λύκων πλησίασαν σπίτια σε χωριό, δείτε βίντεο
Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων και κτηνοτρόφων οι λύκοι κινούνται στην περιοχή για περισσότερο από έναν μήνα
Ανησυχία έχει προκαλέσει στους κατοίκους του χωριού Σκαμνέλι στο Ζαγόρι η επανειλημμένη εμφάνιση αγέλης λύκων με τα άγρια ζώα να πλησιάζουν σε μικρή απόσταση τα σπίτια.
Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων και κτηνοτρόφων που επικαλείται το epiruspost, οι λύκοι κινούνται στην περιοχή για περισσότερο από έναν μήνα, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στα κοπάδια.
Η παρουσία των λύκων καταγράφηκε και από κάμερα ασφαλείας. Στο βίντεο φαίνονται οι λύκοι να κινούνται κοντά σε κατοικίες και να παρατηρούν τον χώρο γύρω τους.
Οι κάτοικοι ζητούν τη λήψη μέτρων, επισημαίνοντας ότι οι επιθέσεις σε κοπάδια συνεχίζονται, ενώ εκφράζουν φόβους για περαιτέρω περιστατικά όσο η αγέλη παραμένει στην περιοχή.
