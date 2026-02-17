Ζαγόρι: Αγέλες λύκων πλησίασαν σπίτια σε χωριό, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Λύκοι Σπίτια Ζαγόρι

Ζαγόρι: Αγέλες λύκων πλησίασαν σπίτια σε χωριό, δείτε βίντεο

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων και κτηνοτρόφων οι λύκοι κινούνται στην περιοχή για περισσότερο από έναν μήνα

Ζαγόρι: Αγέλες λύκων πλησίασαν σπίτια σε χωριό, δείτε βίντεο
4 ΣΧΟΛΙΑ
Ανησυχία έχει προκαλέσει στους κατοίκους του χωριού Σκαμνέλι στο Ζαγόρι η επανειλημμένη εμφάνιση αγέλης λύκων με τα άγρια ζώα να πλησιάζουν σε μικρή απόσταση τα σπίτια.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων και κτηνοτρόφων που επικαλείται το epiruspost, οι λύκοι κινούνται στην περιοχή για περισσότερο από έναν μήνα, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στα κοπάδια.

Η παρουσία των λύκων καταγράφηκε και από κάμερα ασφαλείας. Στο βίντεο φαίνονται οι λύκοι να κινούνται κοντά σε κατοικίες και να παρατηρούν τον χώρο γύρω τους.

17 Φεβρουαρίου 2026


Οι κάτοικοι ζητούν τη λήψη μέτρων, επισημαίνοντας ότι οι επιθέσεις σε κοπάδια συνεχίζονται, ενώ εκφράζουν φόβους για περαιτέρω περιστατικά όσο η αγέλη παραμένει στην περιοχή.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης