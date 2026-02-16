Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Ο Τσίπρας παρουσίασε την «Ιθάκη» στη Λάρισα - 8 προτάσεις για το αγροτικό και οι αναφορές σε Μητσοτάκη και Στουρνάρα
Στην ομιλία του, μεταξύ άλλων, ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον Γιάννη Στουρνάρα, χαρακτηρίζοντάς τον «αρνητικό πρωταγωνιστή» τη περιόδου διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ
Η Λάρισα αποτέλεσε τον επόμενο σταθμό στον κύκλο παρουσιάσεων του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, με τον πρώην πρωθυπουργό να δίνει ομιλία στο συνεδριακό κέντρο του Divani Palace Larissa.
Ο πρώην πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του δίνοντας το στίγμα της σκέψης του για την οικονομία. Μίλησε για «κοινωνικά αλληλέγγυα οικονομία», στηρίζοντας μία οικονομική κουλτούρα, ένα μοντέλο, εντελώς διαφορετικό από εκείνο που επιβάλλεται από τη λογική του καπιταλισμού, που έχει έναν και μοναδικό σκοπό, το κέρδος. Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στον Γιάννη Στουρνάρα και στη συνέντευξή του στην Ομάδα Αλήθειας. Χαρακτήρισε τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «αρνητικό πρωταγωνιστή της περιόδου εκείνης» και καυτηρίασε την επιλογή του να δώσει συνέντευξη στην Ομάδα Αλήθειας, «την προπαγανδιστική μηχανή», όπως είπε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, ο πρώην πρωθυπουργός εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αναφερόμενος στις τραγωδίες του Daniel, των Τεμπών και της «Βιολάντα», κάνοντας λόγο για «τη μυθολογία της ασφάλειας» που, όπως υποστήριξε, προβάλλεται από το Μέγαρο Μαξίμου. Ειδικά για την υπόθεση στο εργοστάσιο «Βιολάντα», κατηγόρησε ευθέως την κυβέρνηση για την τραγωδία, υποστηρίζοντας ότι επιχειρείται να παρουσιαστεί «ως ατύχημα», ενώ αναφέρθηκε και στον Άδωνι Γεωργιάδη, σημειώνοντας πως, όπως είπε, «εφόσον είχε επισκεφθεί ο υπουργός τις εγκαταστάσεις, όλα ήταν καλά και δεν χρειαζόταν ο έλεγχος», παρά τις αναφορές σε προβλήματα που είχαν επισημανθεί νωρίτερα.
Στο πολιτικό σκέλος, ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε ένα δείγμα των προθέσεών του για το επόμενο διάστημα, υποστηρίζοντας ότι «η δεξιά παγκοσμίως επενδύει στον φόβο», ενώ πρόσθεσε: «οι ίδιοι δεν έχουν ανασφάλεια, ίσως να έχουν έναν φόβο μήπως βρεθεί κάποια προοδευτική κυβέρνηση βάλει τέλος στα προνόμιά τους. Αυτόν τον φόβο καλώς τον έχουν και μακάρι να φροντίσουμε κάποια στιγμή να τους επιβεβαιώσουμε».
Κλείνοντας, έθεσε το πλαίσιο της πολιτικής του στόχευσης, συνδέοντας την κυβερνητική αλλαγή με κοινωνική ενεργοποίηση: «Η Ελλάδα δεν μπορεί να αλλάξει μόνο από μία νέα κυβέρνηση. Η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει, μόνο αν η κοινωνία αλλάξει και πάρει την υπόθεση στα χέρια της. Αυτό σημαίνει ότι η κοινωνία θα είναι αυτή που θα δραστηριοποοιείται, με μία προοδευτική κυβέρνηση μπροστά».
Οι 8 προτάσεις για το αγροτικό
Αναφερόμενος στο αγροτικό, έκανε λόγο για ένα Κράτος που ακούει τους αγρότες και την κοινωνία της περιφέρειας και κατέθεσε οκτώ προτάσεις:
1)Η αποκέντρωση της αγροτικής πολιτικής. Στη Θεσσαλία το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και βασικοί οργανισμοί. Να θεσπιστεί Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής.
2)Ελάχιστο εγγυημένο αγροτικό εισόδημα. Ο αγρότης πρέπει να ξέρει ότι αν μια χρονιά είναι καταστροφική, δεν πρέπει να καταστραφεί ο ίδιος.
3)Η γη σε όσους την καλλιεργούν. Με τη θεσμοθέτηση Εθνικής Τράπεζας Γης. Σήμερα μένουν χιλιάδες στρέμματα ακαλλιέργητα και αυτό πρέπει να σταματήσει.
4)Ριζική αναδιάρθρωση του ΕΓΟ Δήμητρα. Χρειαζόμαστε Εθνικό Πρόγραμμα Αναγέννησης Αυτόχθονων Φυλών.
5)Χρηματοδότηση που να φθάνει στον παραγωγό. Οι τράπεζες βλέπους τους αγρότες ως ρίσκο. Θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται ως επένδυση. Με ειδικά προγράμματα και κίνητρα για επενδύσεις.
6)Ενεργειακές κοινότητες για τη μείωση του κόστους παραγωγής.
7)Διαφάνεια στην αγορά και προστασία της ελληνικής παραγωγής. Ενισχυμένοι έλεγχοι και ιχνηλασιμότητα. Τέλος στις ελληνοποιήσεις και μείωση της ψαλίδας από το χωράφι στο ράφι.
8)Μεταρρύθμιση του ΕΛΓΑ και εθνικά σχέδια για άρδευση και αυτάρκεια ζωοτροφών με Εθνικό Σχέδιο.
«Λέτε "βγες μπροστά, εγώ λέω "μαζί μπροστά"»
Στην κατακλείδα των δηλώσεών του, ο Αλέξης Τσίπρας είπε: «Ξέρω το αίτημά σας. Ξέρω τι ζητάτε από μένα. Έχω πλήρη επίγνωση, όπως έχω και επίγνωση της ευθύνης. Εσείς λέτε "βγες μπροστά". Εγώ σας λέω είναι η ώρα του "μαζί". Μαζί πρέπει και μπορούμε να χαράξουμε τη ρότα της πατρίδας μας για την Ιθάκη. Διότι κρίνονται οι ίδιες οι ζωές μας. Όλοι και όλοι μαζί, μπορούμε να το πετύχουνε».
Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών», οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Βασίλης Κόκκαλης (Λάρισας) και Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος (Μαγνησίας), ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, ο δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας, ο δήμαρχος Ελασσόνας Νίκος Γάτσας, οι αντιπεριφερειάρχες, Βασίλης Σίμος και Δημήτρης Τσέτσιλας, Γιάννης Αναστασίου, ο πρώην δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης (και συνομιλητής στη συζήτηση παρουσίασης του βιβλίου «Ιθάκη»), ο επικεφαλής της Συμπαράταξης Λαρισαίων Δημήτρης Δεληγιάννης κ.α.
Άκουσε τους προβληματισμούς των νέων της πόληςΝωρίτερα, ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με νέους της πόλης σε κεντρικό καφέ, συνοδευόμενος από τον πρώην δήμαρχο Λαρισαίων Απόστολο Καλογιάννη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης είχε την ευκαιρία να ακούσει τους προβληματισμούς της νέας γενιάς και να συζητήσει μαζί τους θέματα της επικαιρότητας.
Δείτε φωτογραφίες από το συνεδριακό κέντρο του Divani Palace Larissa
Οι ομιλητές κατά την παρουσίαση του βιβλίου "Ιθάκη" του Αλέξη Τσίπρα
Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου συζητούν ο Απόστολος Καλογιάννης, πρώην Δήμαρχος Λαρισαίων, η Ιωάννα Καραβάνα, Δικηγόρος – Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών, ο Θέμης Λαζαρίδης, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, η ηθοποιός Μαριάννα Τουμασάτου και ο Σωτήρης Τσουκαρέλης, Πολιτικός Επιστήμονας-Υπεύθυνος Κοινωνικής Καινοτομίας της ΚοινΣΕπ «Τα Ψηλά Βουνά». Την παρουσίαση και τον συντονισμό της συζήτησης πραγματοποιούν ο δημοσιογράφος από το Θεσσαλία TV, Γιάννης Γιαννακόπουλος και η δημοσιογράφος Αλεξία Τασούλη, από το Ναυτεμπορική TV.
