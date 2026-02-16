Στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο νεογέννητα δίδυμα από επιπλοκές ίωσης

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Η κατάστασή τους αξιολογείται διαρκώς, ενώ θα παραμείνουν νοσηλευόμενα έως ότου η πορεία της υγείας τους επιτρέψει το εξιτήριο
Στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων μεταφέρθηκαν νεογέννητα δίδυμα ηλικίας μόλις 17 ημερών από το Αγρίνιο μετά από επιπλοκές ίωσης την Κυριακή το απόγευμα.
Αρχικά, τα δύο νεογέννητα δίδυμα, ηλικίας μόλις 17 ημερών, μεταφέρθηκαν την Κυριακή στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, καθώς παρουσίασαν επιπλοκές έπειτα από ίωση και εμφάνισαν αναπνευστικά προβλήματα. Σύμφωνα με το sinidisi.gr, οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή τους στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα.
Η κατάστασή τους αξιολογείται διαρκώς, ενώ θα παραμείνουν νοσηλευόμενα έως ότου η πορεία της υγείας τους επιτρέψει το εξιτήριο.
