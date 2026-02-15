Μήνυμα του 112 σε Χίο και Σέριφο λόγω ισχυρών ανέμων - «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

Προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εστάλη το μεσημέρι της Κυριακής 15/2 στους κατοίκους της Χίου και της Σερίφου, λόγω των ισχυρών ανέμων που πλήττουν και τα δύο νησιά, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις παράκτιες περιοχές.Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πολιτικής Προστασίας, τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν επικίνδυνα φαινόμενα, ιδίως κοντά στη θάλασσα, όπου οι ριπές των ανέμων είναι ιδιαίτερα ισχυρές. Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις, να ασφαλίσουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων.Στο νησί της Χίου και της Σερίφου πνέουν άνεμοι που φτάνουν έως και τα 6 μποφόρ.