Χίος Mήνυμα 112 Κακοκαιρία Σέριφος

Μήνυμα του 112 σε Χίο και Σέριφο λόγω ισχυρών ανέμων - «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

Άνεμοι έως και 6 μποφόρ πνέουν στο νησί της Χίου και της Σερίφου - Το μήνυμα του 112 υπογραμμίζει την ανάγκη για αυξημένη προσοχή μέχρι την εξασθένηση των φαινομένων

Προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εστάλη το μεσημέρι της Κυριακής 15/2 στους κατοίκους της Χίου και της Σερίφου, λόγω των ισχυρών ανέμων που πλήττουν και τα δύο νησιά, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις παράκτιες περιοχές.



Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πολιτικής Προστασίας, τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν επικίνδυνα φαινόμενα, ιδίως κοντά στη θάλασσα, όπου οι ριπές των ανέμων είναι ιδιαίτερα ισχυρές. Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις, να ασφαλίσουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων.

Στο νησί της Χίου και της Σερίφου πνέουν άνεμοι που φτάνουν έως και τα 6 μποφόρ.
