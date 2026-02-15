Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Μήνυμα του 112 σε Χίο και Σέριφο λόγω ισχυρών ανέμων - «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»
Άνεμοι έως και 6 μποφόρ πνέουν στο νησί της Χίου και της Σερίφου - Το μήνυμα του 112 υπογραμμίζει την ανάγκη για αυξημένη προσοχή μέχρι την εξασθένηση των φαινομένων
Προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εστάλη το μεσημέρι της Κυριακής 15/2 στους κατοίκους της Χίου και της Σερίφου, λόγω των ισχυρών ανέμων που πλήττουν και τα δύο νησιά, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις παράκτιες περιοχές.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πολιτικής Προστασίας, τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν επικίνδυνα φαινόμενα, ιδίως κοντά στη θάλασσα, όπου οι ριπές των ανέμων είναι ιδιαίτερα ισχυρές. Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις, να ασφαλίσουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων.
Στο νησί της Χίου και της Σερίφου πνέουν άνεμοι που φτάνουν έως και τα 6 μποφόρ.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) February 15, 2026
🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην Περιφερειακή Ενότητα #Χίου περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες στις παράκτιες περιοχές
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.
ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) February 15, 2026
🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή #Λιβάδι νήσου #Σερίφου περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες στις παράκτιες περιοχές
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.
ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice
