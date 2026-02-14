ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Έκτακτο δελτίο καιρού: Νέα επιδείνωση από αύριο Τρίτη με καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και χαλαζοπτώσεις

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το μουσικό γκαλά «Ελπίδα και Αγάπη» για τη στήριξη της «ΕΛΠΙΔΑΣ», φωτογραφίες
«Ελπίδα» Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη

Το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ - Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών διοργάνωσαν το γκαλά, στέλνοντας μήνυμα στήριξης στα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το μεγαλειώδες Μουσικό Γκαλά «Ελπίδα και Αγάπη» από το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026 στην κατάμεστη Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης.

Ο κορυφαίος μαέστρος και Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Teatro Massimo του Παλέρμο, Alvise Casellati, στην πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα, ενθουσίασε το κοινό, σε μια σύμπραξη τέχνης και αλληλεγγύης με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.

Η Πρόεδρος του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ» κυρία Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη υποδέχτηκε τους χιλιάδες φίλους της ΕΛΠΙΔΑΣ που βρέθηκαν στο Μέγαρο Μουσικής, θέλοντας να στείλουν ένα δυνατό μήνυμα στήριξης στα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους.

Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Πρέσβης της Ιταλίας Paolo Cuculi, Μαριάννα Λαιμού, Άδωνις Γεωργιάδης, Elisabetta Casellati, Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, Μανώλης Παπασάββας

Alvise Casellati, Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, Χριστίνα Πουλίτση, Giorgio Berrugi

Η Πρόεδρος της ΕΛΠΙΔΑΣ με τους μικρούς ήρωες Κωνσταντίνο, Χριστίνα και Εβίτα

Χρυσή Βαρδινογιάννη, Χριστιάννα Βαρδινογιάννη, Τζωρτζ Γουλανδρής, Μαριάννα Λαιμού, Άννα Μαρία, Νικόλαος ντε Γκρες


Μαριάννα Λαιμού, Χριστιάννα Βαρδινογιάννη, Νίκος Σταμπολίδης

Ο Υπουργός Υγείας κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο υφυπουργός Υγείας κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους, η Ιταλίδα Υπουργός Μεταρρυθμίσεων, και μητέρα του μαέστρου, Elisabetta Casellati, ο Πρέσβης της Ιταλίας Paolo Cuculi, του Ηνωμένου Βασιλείου Matthew Lodge, της Ολλανδίας Barbara van Hellemond, ο Πρόεδρος του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών κύριος Νίκος Πιμπλής, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών κύριος Γιάννης Βακαρέλης, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών κύριος Λουκάς Καρυτινός, η Α.Μ. Βασίλισσα Άννα Μαρία και ο Πρίγκιπας Νικόλαος μαζί με τη
σύζυγό του κυρία Χρυσή Βαρδινογιάννη, μαζί με εκπροσώπους από τον επιχειρηματικό κόσμο, τον κόσμο των τεχνών, τη δημοσιογραφία και την Κοινωνία των Πολιτών έδωσαν το «παρών» σε αυτή τη λαμπερή βραδιά πολιτισμού και ανθρωπιάς.

Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, Μαριάννα Λαιμού

Το εμπνευσμένο, υψηλού επιπέδου πρόγραμμα ήταν ένας ύμνος στην αγάπη, με διάσημες άριες από αγαπημένες όπερες των Βέρντι, Πουτσίνι, Γκουνό, Βάγκνερ και Ροσσίνι.

Oriana Mannaioli CuCuli, Elisabetta Casellati, Άδωνις Γεωργιάδης, ο Πρέσβης της Ιταλίας Paolo Cuculi


Η διεθνώς καταξιωμένη Ελληνίδα υψίφωνος Χριστίνα Πουλίτση και ο διακεκριμένος Ιταλός τενόρος Giorgio Berrugi που συνόδευσαν με τις φωνές, την θαυμάσια ερμηνεία και το ταλέντο τους αυτό το μοναδικό μουσικό ταξίδι στην κλασική μουσική καταχειροκροτήθηκαν από τους θεατές.



Η βραδιά όμως ήταν γεμάτη από συναίσθημα και συγκινητικές στιγμές, καθώς στην έναρξη ο Μαέστρος Alvise Casellati αφιέρωσε τη βραδιά
στην Μαριάννα Βαρδινογιάννη και κάλεσε το κοινό να τηρήσει ενός λεπτού σιγής στη μνήμη της αείμνηστης Ιδρύτριας του Σωματείου
ΕΛΠΙΔΑ, που αφιέρωσε τη ζωή της στον αγώνα ενάντια στον παιδικό καρκίνο.

Γιάννης Βακαρέλης, Πόλα Βακαρέλη


Ευανθία Ρεμπούτσικα, Χριστιάννα Βαρδινογιάννη


Μαρίζα Φασιανού, Σίμος Παληός, Ζέτα Παληού

Mrs Oriana Mannaioli Cuculi, Γωγώ Σταθοπούλου, Ινω Κωνσταντοπούλου, Mr Paolo Cuculi

Κλαίρη Τσαβλήρη, Τζωρτζίνα Έλληνα, Αλίνα Μινέττα, Αλεξάνδρα Τσαβλήρη


Αναστασία Σταματέα – Βαρδούλακη, Μανώλης Παπασάββας

Λίτσα Λάβδα, Χρυσάνθη Λαιμού, Ντίνα Πριτσίβελη

Elisabetta Casellati και ο Πρέσβης της Ιταλίας Paolo Cuculi

Μαρία Κίτσου, Γιώργος Νανούρης

Οι πρωταγωνιστές της βραδιάς, Alvise Casellati και Χριστίνα Πουλίτση, φωτογραφήθηκαν backstage με την Σίλια Κριθαριώτη, τον Γιώργο Ντάβλα, τον Νίκο Χαραλαμπόπουλο και την Λιάνα Καλουτσάκη

Δρ. Αναστασία Θεριανού, Χαρά Γκόφα, Άλεξ Σταυρίδης

Στο τέλος του προγράμματος παιδιά της ΕΛΠΙΔΑΣ ανέβηκαν στη σκηνή και προσέφεραν άνθη στους καλλιτέχνες, ενώ το κοινό χειροκροτούσε συγκινημένο τους μικρούς ήρωες που έστειλαν με την παρουσία τους το πιο ελπιδοφόρο μήνυμα ότι στη ζωή δεν πρέπει ποτέ να το βάζουμε κάτω!

Alvise Casellati με τον μικρό Κωνσταντίνο

Ήταν μια βραδιά όπου η δύναμη της μουσικής συνάντησε την προσφορά και μετατράπηκε σε πράξη αγάπης και στήριξης για τα παιδιά που δίνουν το δικό τους αγώνα ζωής, καθώς όλα τα έσοδα της παράστασης θα διατεθούν για τη στήριξη των σκοπών του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο».

Θερμές ευχαριστίες στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, και στους χορηγούς και υποστηρικτές της συναυλίας και συγκεκριμένα: MOTOR OIL, Intercatering, Ανθοπωλεία Drizos, καθώς και στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών για τη συμβολή στην επιτυχία της εκδήλωσης και στη διάδοση του σκοπού της.

Photo Credits: Panoulis Photo Agency

