Η θάλασσα βγήκε στη στεριά στην Πάρο: Πλημμύρισε η κεντρική πλατεία στην Παροικιά, βίντεο και φωτογραφίες

Λίμνη θυμίζει η Παροικιά καθώς τα νερά κάλυψαν την κεντρική πλατεία κι εγκαταστάσεις λόγω της παλίρροιας και των θυελλωδών ανέμων που έπληξαν το νησί