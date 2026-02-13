Η θάλασσα βγήκε στη στεριά στην Πάρο: Πλημμύρισε η κεντρική πλατεία στην Παροικιά, βίντεο και φωτογραφίες
Πάρος Παροικιά Πλημμύρα

Η θάλασσα βγήκε στη στεριά στην Πάρο: Πλημμύρισε η κεντρική πλατεία στην Παροικιά, βίντεο και φωτογραφίες

Λίμνη θυμίζει η Παροικιά καθώς τα νερά κάλυψαν την κεντρική πλατεία κι εγκαταστάσεις λόγω της παλίρροιας και των θυελλωδών ανέμων που έπληξαν το νησί

Η θάλασσα βγήκε στη στεριά στην Πάρο: Πλημμύρισε η κεντρική πλατεία στην Παροικιά, βίντεο και φωτογραφίες
Η Πάρος βρέθηκε στο μάτι των ισχυρών ανέμων που έπληξαν τις Κυκλάδες. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το psts.gr, οι θυελλώδεις νοτιάδες και η παλίρροια προκάλεσαν μεγάλη καταστροφή στην περιοχή της Ζωοδόχου Πηγής στην Παροικιά, καθώς θάλασσα και στεριά ουσιαστικά έγιναν ένα. 

Όπως φαίνεται σε σχετικό βίντεο η ομώνυμη πλατεία, η παραλία του Κάτω Γιαλού αλλά και η μικρή προβλήτα ύψους περίπου 70 εκατοστών της περιοχής, πλημμύρισαν, με τη θάλασσα να μην ξεχωρίζει από τη στεριά και την εικόνα να δείχνει το μέγεθος της καταστροφής που έχει συντελεστεί.

parianostypos.gr: Πάρος: Θάλασσα και στεριά αξεχώριστα σε πλατεία, προβλήτα και παραλία του νησιού


Μάλιστα, από την παλίρροια καλύφθηκε από νερό ολόκληρη την περιοχή που βρίσκεται ο Ναυτικός Όμιλος Πάρου.

Τα Λιβάδια, στο σημείο όπου είναι οι εγκαταστάσεις του Ν.Ο.Π., μετατράπηκαν σε μια απέραντη «λίμνη» που κάλυψε τα πάντα σε βαθμό που να μην διακρίνεται η στεριά από τη θάλασσα.

paros_3


paros_2


Η θάλασσα βγήκε στη στεριά στην Πάρο: Πλημμύρισε η κεντρική πλατεία στην Παροικιά, βίντεο και φωτογραφίες



Ο ναυταθλητικός Όμιλος πλημμύρισε, με το νερό να έχει εισβάλει μέσα στις εγκαταστάσεις και τους χώρους του σε ύψος αρκετών εκατοστών, με το μέγεθος της καταστροφής να αποκαλύπτεται με το πρώτο φως της ημέρας σήμερα. 

pparianostypos.gr: Πάρος: Απέραντη «λίμνη» έγινε ολόκληρη περιοχή


Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το πρωί της Παρασκευής (13/02), όχημα έργου του Δήμου Πάρου, βρέθηκε στο σημείο για την αποκατάσταση των ζημιών και την ομαλοποίηση της κατάστασης στην πληγείσα περιοχή.
