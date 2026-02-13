Καιρός: Υποχωρεί από σήμερα το κύμα καταιγίδων και θυελλωδών ανέμων που προκάλεσε ζημιές και καταστροφές
Καιρός: Υποχωρεί από σήμερα το κύμα καταιγίδων και θυελλωδών ανέμων που προκάλεσε ζημιές και καταστροφές

Ανεμοστρόβιλος στην Ηλεία, πλημμύρες σε Αττική και Ιόνιο και προσάραξη θαλαμηγού στην Ελαφόνησο - Τα φαινόμενα μετατοπίζονται προς το Αιγαίο σύμφωνα με την ΕΜΥ

Καιρός: Υποχωρεί από σήμερα το κύμα καταιγίδων και θυελλωδών ανέμων που προκάλεσε ζημιές και καταστροφές
Σε εξέλιξη βρίσκεται η νέα επιδείνωση του καιρού που ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου, με τη διέλευση βαρομετρικού χαμηλού από την περιοχή της Ιταλίας προς το Αιγαίο, προκαλώντας ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και τοπικά ανεμοστρόβιλους. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τα έντονα φαινόμενα θα διαρκέσουν έως και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου 2026.

Ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι

Από τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης σημειώθηκαν βροχές και τοπικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα επεκτάθηκαν στα ανατολικά και επηρέασαν μεγάλο μέρος της χώρας έως το πρωί της Παρασκευής.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και στα νησιά του Ιονίου, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Ιθάκη, από αργά το απόγευμα της Πέμπτης έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, στην Κρήτη και στις Κυκλάδες κατά τη διάρκεια της νύχτας, στα Δωδεκάνησα και στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή, καθώς και πρόσκαιρα στη Θράκη το πρωί της Παρασκευής.

Οι καταιγίδες σε τμήματα του Ιονίου, της Δυτικής Πελοποννήσου, της Κρήτης και του Ανατολικού Αιγαίου είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, ενώ στο Νότιο Αιγαίο, συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης, υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης ανεμοστρόβιλων. Παράλληλα, πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι πνέουν στη δυτική Ελλάδα και στο νότιο Αιγαίο έως το μεσημέρι της Παρασκευής.

Ζημιές σε Ηλεία και Πύργο

Σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν στον Πύργο και σε περιοχές της Ηλείας, που είχαν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code». Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανεμοστρόβιλος φέρεται να κινήθηκε από το Κατάκολο προς τον Πύργο, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Δέντρα ξεριζώθηκαν, μεταλλικά στέγαστρα παρασύρθηκαν και σημειώθηκαν κατολισθήσεις, ενώ στη Μούτελη και τη Σπιάντζα η διάβρωση των ακτών σε συνδυασμό με τους θυελλώδεις ανέμους κατέστρεψε εξωτερικούς τοίχους κατοικίας. Αρκετές περιοχές παρέμειναν χωρίς ρεύμα και με προβλήματα στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας για ώρες.




Κλείσιμο

Προσάραξη θαλαμηγού στην Ελαφόνησο

Στην Ελαφόνησος, θαλαμηγός που είχε αποπλεύσει από την Τυνησία με προορισμό τον Πειραιά προσάραξε σε βράχια, έπειτα από μηχανική βλάβη και ενώ επικρατούσαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Τρεις άνδρες και μία γυναίκα που επέβαιναν στο σκάφος διασώθηκαν χάρη στην άμεση κινητοποίηση ψαράδων της περιοχής. «Πάθανε μια βλάβη στο τιμόνι και προσάραξαν αναγκαστικά. Εκεί έχει πάρα πολύ θάλασσα και όταν το σκάφος παίρνει νερό μετά, τέλος. Έκαναν μια αερογέφυρα με σχοινιά και τους έβγαλαν έξω», ανέφερε κάτοικος. Οι τέσσερις επιβάτες μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο Μολάων και είναι καλά στην υγεία τους.

Ελαφόνησος: Θαλαμηγός διαλύθηκε σε βράχια, ψαράδες έσωσαν τους επιβάτες, δείτε βίντεο



Πλημμύρες σε Αττική και Ιόνιο

Προβλήματα σημειώθηκαν και στην Αττική, όπου στο Πικέρμι υπερχείλισε το ρέμα «Βάρδα», με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία, ενώ αντίστοιχα φαινόμενα καταγράφηκαν και στην περιοχή του Πολύγωνου.



Στο Αργοστόλι η παραλιακή ζώνη πλημμύρισε, ενώ δρόμος που οδηγεί στην Παλαιοκαστρίτσα της Κέρκυρα παραμένει αποκλεισμένος λόγω κατολισθήσεων.

Σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς σημείωσε ότι «η βροχή στην Αθήνα σταδιακά υποχωρεί, καθώς το σύστημα μετατοπίζεται προς το Αιγαίο».



Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας εξήγησε ότι το φαινόμενο των πλημμυρών στο Αργοστόλι οφείλεται σε συνδυασμό έντονων βροχοπτώσεων, ισχυρών νοτίων ανέμων που προκαλούν ανύψωση της στάθμης της θάλασσας και υδραυλικής πίεσης στους αγωγούς όμβριων, επισημαίνοντας ότι στο Ιόνιο παρατηρείται σταδιακή άνοδος της μέσης στάθμης της θάλασσας κατά 3 έως 4 χιλιοστά ετησίως.



Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ η εξέλιξη του φαινομένου παρακολουθείται στενά, καθώς τα έντονα φαινόμενα μετατοπίζονται προς το Αιγαίο.

Live χάρτης δείχνει την πορεία της κακοκαιρίας




Ο καιρός σήμερα

Αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως σε τμήματα του Ιονίου, της δυτικής ηπειρωτικής χώρας, της Κρήτης, του Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων. Οι καταιγίδες κατά τόπους θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά από τις απογευματινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 1 έως 12 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 2 έως 15-16 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 2 έως 16 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 1 έως 13 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 2 έως 16-17 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 9 έως 16-17 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν γενικά δυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ, πιθανώς στα νότια πελάγη τοπικά και πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά δυτικοί με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ και πιθανώς τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με παροδικές βροχές και σταδιακή βελτίωση από τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 14-16 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο 14-02-2026

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, που το βράδυ θα ενταθούν. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια τοπικά 7 μποφόρ, γρήγορα όμως στα δυτικά και από το μεσημέρι και στα ανατολικά θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι 6 με 7 και τη νύχτα στο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 18 με 20 βαθμούς αλλά στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 14 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή 15-02-2026

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου. Τα φαινόμενα κατά τόπους στα δυτικά και τα βόρεια πιθανόν να είναι ισχυρά. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο νότιοι 7 με 8 και πρόσκαιρα τοπικά 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα στα ανατολικά, όμως στα δυτικά θα σημειώσει μικρή πτώση.
