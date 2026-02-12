Άγρια επίθεση αδέσποτου σκύλου σε μαθητή στον Αλμυρό, στο χειρουργείο με σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο το παιδί

Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και αποτελεί σημαντικό εργαλείο επαγγελματικής ενίσχυσης.
Το παιδί έφερε σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και αιμορραγούσε, έχοντας δεχθεί δαγκωματιές στα χείλη και κοντά στο ένα μάτι
Σοβαρό περιστατικό με θύμα έναν ανήλικο μαθητή Λυκείου σημειώθηκε στον Αλμυρό στον Βόλο, όταν αδέσποτος σκύλος του επιτέθηκε ξαφνικά ενώ περπατούσε στον δρόμο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του taxydromos.gr, ο μαθητής κινούνταν πεζός σε σημείο του Αλμυρού όταν το ζώο φέρεται να του όρμησε απρόκλητα. Ο σκύλος τον έριξε στο έδαφος και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα άρχισε να τον δαγκώνει, ενώ ο ανήλικος προσπαθούσε να προστατεύσει το πρόσωπό του και καλούσε σε βοήθεια. Οι φωνές του κινητοποίησαν κατοίκους και διερχόμενους, οι οποίοι έσπευσαν έντρομοι για να απομακρύνουν το ζώο.
Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, το παιδί έφερε σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και αιμορραγούσε, έχοντας δεχθεί δαγκωματιές στα χείλη και κοντά στο ένα μάτι. Μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού για τις πρώτες βοήθειες.
Οι γιατροί, διαπιστώνοντας τη βαρύτητα των κακώσεων, προχώρησαν στις απαραίτητες αρχικές παρεμβάσεις, ωστόσο έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του σε νοσοκομειακή μονάδα με δυνατότητα εξειδικευμένης αντιμετώπισης. Έτσι, αποφασίστηκε η άμεση μεταφορά του στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου σήμανε συναγερμός. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ιατρικό προσωπικό έμεινε άφωνο αντικρίζοντας τα τραύματα στο πρόσωπο του ανήλικου, ο οποίος οδηγήθηκε στο χειρουργείο για αποκατάσταση και συρραφή των δαγκωμάτων. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή, ωστόσο παραμένει για νοσηλεία και παρακολούθηση.
Το περιστατικό έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων στον Αλμυρό, με κατοίκους να καταγγέλλουν ότι το πρόβλημα με τα αδέσποτα έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Κάνουν λόγο για αγέλες που κινούνται σε κεντρικά σημεία της πόλης, ακόμη και κοντά σε σχολικές μονάδες.
Υπενθυμίζεται ότι για το ζήτημα των αδεσπότων έχει υπάρξει και εισαγγελική παρέμβαση, καθώς κατά καιρούς έχουν κατατεθεί μηνύσεις με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας, ιδίως των παιδιών.
Το συγκεκριμένο συμβάν δεν είναι το πρώτο. Τον Ιανουάριο, σε κεντρικό δρόμο του Αλμυρού, ηλικιωμένος άνδρας είχε δεχθεί επίθεση από αδέσποτο σκύλο, ο οποίος τον δάγκωσε στο πόδι.
Ο ηλικιωμένος κατάφερε να αποτρέψει τα χειρότερα επιδεικνύοντας ψυχραιμία, χρησιμοποιώντας μια ομπρέλα για να κρατήσει το ζώο σε απόσταση και να αποφύγει νέα επίθεση. Τα τραύματά του δεν κρίθηκαν σοβαρά. Μετά το περιστατικό, έλαβε πρώτες βοήθειες σε κοντινό φαρμακείο και στη συνέχεια μετέβη στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού, όπου του χορηγήθηκε αντιτετανικός ορός και προληπτική αντιβιοτική αγωγή, όπως προβλέπεται σε περιπτώσεις δαγκώματος χωρίς βαριές κακώσεις.
