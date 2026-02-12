Με βήχα και πυρετό νοσηλεύτηκε μια ημέρα πριν υποστεί ανακοπή το 3χρονο στην Κυπαρισσία
Διατάχθηκε νεκροψία-νεκροτομή και προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Τριφυλίας
Την τελευταία του πνοή άφησε ένα τρίχρονο αγόρι που νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας. Το παιδί υπέστη ανακοπή καρδιάς τα ξημερώματα της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου και, παρά τις πολύωρες προσπάθειες ανάνηψης, κατέληξε λίγο μετά τις 09:00 το πρωί.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί εισήχθη στο νοσηλευτικό ίδρυμα το πρωί της Δευτέρας, παρουσιάζοντας δύσπνοια και πυρετό. Οι γιατροί εκτίμησαν πως επρόκειτο για αναπνευστική λοίμωξη και αποφάσισαν την εισαγωγή του στην Παιδιατρική Κλινική, προκειμένου να παρακολουθείται η πορεία της υγείας του. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, η κατάστασή του φέρεται να επιδεινώθηκε αιφνιδίως.
Λίγο μετά τις 07:00 το πρωί της Τρίτης υπέστη ανακοπή καρδιάς. Ακολούθησε πολύωρη προσπάθεια ανάνηψης από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, η οποία διήρκεσε περίπου δύο ώρες. Ωστόσο, παρά τις ενέργειες των γιατρών, το παιδί κατέληξε.
Το τρίχρονο ήταν παιδί Ευρωπαίων πολιτών που διαμένουν μόνιμα στην περιοχή της Κυπαρισσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς του –πατέρας υπήκοος Ουγγαρίας και μητέρα υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου– κατοικούν τα τελευταία χρόνια στο Στασιό του Δήμου Τριφυλίας. Η οικογένεια έχει ακόμη ένα μεγαλύτερο παιδί, το οποίο φοιτά σε δημοτικό σχολείο της Κυπαρισσίας.
Για τα ακριβή αίτια του θανάτου έχει διαταχθεί νεκροψία – νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κορίνθου, ενώ προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Τριφυλίας. Τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων αναμένεται να ρίξουν φως στις συνθήκες και στα αίτια του τραγικού περιστατικού.
Η διοικήτρια του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας, Δήμητρα Καλομοίρη, μιλώντας στο eleutheriaonline.gr, εξέφρασε τη θλίψη της για το συμβάν, σημειώνοντας ότι «έγινε εισαγωγή στην Παιδιατρική Κλινική, όμως τη Τρίτη το πρωί κατέληξε», διευκρινίζοντας ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία, καθώς αναμένεται το πόρισμα της νεκροψίας-νεκροτομής.
