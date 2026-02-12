Αναβάθμιση εξοπλισμού με χρηματοδότηση από την CrediaBank για κατόχους Φωτοβολταϊκών Πάρκων έως 500KW
Επισκέψου την CrediaBank χωρίς ραντεβού και ενημερώσου για το πώς θα υλοποιήσεις χρηματοδοτικά την αναβάθμιση του Φωτοβολταϊκού σου Πάρκου έως 500KW.

Έχοντας τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο, η CrediaBank δίνει τη δυνατότητα ανανέωσης σε επενδύσεις με «πράσινο» προσανατολισμό και συγκεκριμένα φωτοβολταϊκά πάρκα έως 500KW σε όλη την Ελλάδα, με ανταγωνιστικό επιτόκιο και χωρίς έξοδα εξέτασης δανείου.

Σε επιχειρήσεις που έχουν ήδη φωτοβολταϊκά πάρκα έως 500KW (εφόσον πληρούνται τα εκάστοτε ισχύοντα κριτήρια του ΔΑΠΕΕΠ) και θέλουν να κάνουν την επένδυσή τους πιο σύγχρονη, η CrediaBank παρέχει αναχρηματοδότηση δανείου και επιπλέον χρηματοδότηση για αναβάθμιση του υφιστάμενου εξοπλισμού, με δωρεάν εξέταση αιτήματος, χαμηλό επιτόκιο χρηματοδότησης και μηδενικά έξοδα Τεχνικού Συμβούλου – στοιχεία που κάνουν τη χρηματοδότηση ιδιαίτερα ανταγωνιστική.

Με ευελιξία, αμεσότητα, ανθρώπινη προσέγγιση και προσήλωση στη βιώσιμη ανάπτυξη, η CrediaBank προσφέρει λύσεις – κίνητρα για «πράσινες» επενδύσεις, πιστή στη δέσμευση σε ένα καλύτερο, «πράσινο» κόσμο.

Οι επενδυτές μπορούν να ενημερωθούν για τη χρηματοδότηση που αφορά σε Φωτοβολταϊκά Πάρκα έως 500KW αν επισκεφθούν ένα κατάστημα CrediaBank, ΧΩΡΙΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ, ή αν καλέσουν στο 210 3669000.

