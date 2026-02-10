Κατάλαβα ότι το παιδί μου είχε μπλέξει σε παρανομίες, αλλά όχι ποιες, λέει η μητέρα του 27χρονου από τη Νέα Πέραμο

Στην πολύωρη κατάθεσή της φωτογράφισε πρόσωπο-κλειδί που θα μπορούσε να δώσει απαντήσεις





Όπως εξήγησε στους αστυνομικούς, κατά την 6ωρη κατάθεση, τελευταία δεν είχε πολλές επαφές με τον γιο της, τον οποίο μάλωνε για τις επιλογές του, όπως ότι η σύντροφός του ήταν πρώην σύντροφος φίλου του.



φωτογράφισε πρόσωπο-κλειδί που γνωρίζει στοιχεία και μπορεί να δώσει απαντήσεις.



Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgbis93a71f5)





Σε ερώτημα για τα χρήματα που κληρονόμησε το παιδί της, είπε ότι αυτά σκότωσαν τον γιο της και για το λόγο αυτό τα θεωρεί καταραμένα. Αν έλθει ποτέ στην κατοχή της μέρος τους θα τα δώσει σε ιδρύματα.



Τέλος, δεν αναφέρθηκε καθόλου στον πρώην σύζυγό και πατέρα του 27χρονου.



Κλείσιμο Τι δήλωνε ο πατέρας του 27χρονου Την περασμένη Πέμπτη (5/2) είχε καταθέσει στη ΓΑΔΑ ο πατέρας του θύματος.



Όπως τόνιζε, ο Στέλιος Βροντάκης, «γνωρίζουν όλοι και οι φίλοι του ακόμα που δεν μιλάνε. Στην Ασφάλεια ήρθαν δύο-τρία παιδάκια, αυτά ήταν για babylino. Τα άλλα παιδάκια που ήταν; Ξέρω ότι είχε πολλούς φίλους. Ο γιος μου είχε τη μισή Ελευσίνα και τον μισό Ασπρόπυργο».



Υποστήριζε ακόμη ότι υποψιαζόταν ότι κάτι μπορεί να συμβεί «και είχα πει δύο κουβέντες επειδή είχε γίνει το ατύχημα [ενν. το τροχαίο] και έμαθα ότι ήταν μέσα στο αμάξι αυτό το άτομο».



Είχε ζητήσει ακόμη από την πρώην σύζυγό του και μητέρα του 27χρονου «να πει γιατί έφυγε και πήγε Κρήτη. Γιατί κινδύνευε». «Η ίδια έχει πει στον γιο μου ότι κινδύνευε και αυτός και όλη η οικογένεια. Να μας πει από πού κινδύνευε, να ανοίξουν τα στόματά τους. Η κυρία δεν έχει καμία σχέση με την Κρήτη, δεν έχει γεννηθεί εκεί, ούτε τίποτα. Να βγει στον αέρα να πει».



Μαραθώνια ήταν η κατάθεση, σήμερα Τρίτη (10/2), της μητέρας της του 27χρονου από τη Νέα Πέραμο που απήχθη και βρέθηκε δολοφονημένος Όπως εξήγησε στους αστυνομικούς, κατά την, τελευταία δεν είχε πολλές επαφές με τον γιο της, τον οποίο μάλωνε για τις επιλογές του, όπως ότι η σύντροφός του ήταν πρώην σύντροφος φίλου του.Η ίδια, όπως ανέφερε το Star,που γνωρίζει στοιχεία και μπορεί να δώσει απαντήσεις.«Είχα καταλάβει ότι το παιδί μου είχε παράνομες δραστηριότητες αλλά όχι ποιες είναι αυτές», τόνισε η μητέρα του 27χρονου.Σε ερώτημα για τα χρήματα που κληρονόμησε το παιδί της, είπε ότι αυτά σκότωσαν τον γιο της και για το λόγο αυτό τα θεωρεί καταραμένα. Αν έλθει ποτέ στην κατοχή της μέρος τους θα τα δώσει σε ιδρύματα.Τέλος, δεν αναφέρθηκε καθόλου στον πρώην σύζυγό και πατέρα του 27χρονου.Την περασμένη Πέμπτη (5/2) είχε καταθέσει στη ΓΑΔΑ ο πατέρας του θύματος.Όπως τόνιζε, ο Στέλιος Βροντάκης, «γνωρίζουν όλοι και οι φίλοι του ακόμα που δεν μιλάνε. Στην Ασφάλεια ήρθαν δύο-τρία παιδάκια, αυτά ήταν για babylino. Τα άλλα παιδάκια που ήταν; Ξέρω ότι είχε πολλούς φίλους. Ο γιος μου είχε τη μισή Ελευσίνα και τον μισό Ασπρόπυργο».Υποστήριζε ακόμη ότι υποψιαζόταν ότι κάτι μπορεί να συμβεί «και είχα πει δύο κουβέντες επειδή είχε γίνει το ατύχημα [ενν. το τροχαίο] και έμαθα ότι ήταν μέσα στο αμάξι αυτό το άτομο».Είχε ζητήσει ακόμη από την πρώην σύζυγό του και μητέρα του 27χρονου «να πει γιατί έφυγε και πήγε Κρήτη. Γιατί κινδύνευε». «Η ίδια έχει πει στον γιο μου ότι κινδύνευε και αυτός και όλη η οικογένεια. Να μας πει από πού κινδύνευε, να ανοίξουν τα στόματά τους. Η κυρία δεν έχει καμία σχέση με την Κρήτη, δεν έχει γεννηθεί εκεί, ούτε τίποτα. Να βγει στον αέρα να πει».

«Ο γιος μου, όταν πέθανε η μάνα μου, κληρονόμησε και έπαιρνε και ενοίκια. Δεν είχε κανένα πρόβλημα να παίρνει ενοίκια το παιδί μου. Ήμουν και εγώ κληρονόμος και η ανιψιά μου γιατί μέσα σε αυτό το κτίριο που έχουμε είναι και αυτή», ανέφερε σε άλλο σημείο.



Ο πατέρας του 27χρονου αναφέρθηκε επίσης και στον εμπρησμό δύο αυτοκινήτων και ενός φορτηγού ιδιοκτησίας του, περίπου δύο μήνες πριν το έγκλημα. «Τα αυτοκίνητα πριν δύο μήνες που εγώ δεν έχω εχθρούς, αν η Ασφάλεια τα κοίταγε καλύτερα αυτά ο γιος μου να ζούσε. Εγώ κάνω μεταφορές, δουλεύω με εταιρείες σοβαρές. Εγώ έχω δύο φορτηγά και κάνω αυτό το επάγγελμα εκτός από το βενζινάδικο που μου άφησε ο πατέρας μου και παίρνω ενοίκια και κάποια άλλα και δεν έχω κανέναν εχθρό. Ένας να βγει να μου πει έχεις εχθρό».