Να βρεθούν και να πληρώσουν οι δολοφόνοι του γιου μου, λέει ο πατέρας του 27χρονου που δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο

Ο 50χρονος πέρασε το κατώφλι της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής λίγο μετά τις 11 το πρωί και επί 4 ώρες κατέθετε στον 11ο όροφο όλα όσα γνωρίζει για την εκτέλεση του γιου του