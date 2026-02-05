Να βρεθούν και να πληρώσουν οι δολοφόνοι του γιου μου, λέει ο πατέρας του 27χρονου που δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο
ΕΛΛΑΔΑ
Νέα Πέραμος Δολοφονία Κατάθεση Πατέρας

Να βρεθούν και να πληρώσουν οι δολοφόνοι του γιου μου, λέει ο πατέρας του 27χρονου που δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο

Ο 50χρονος πέρασε το κατώφλι της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής λίγο μετά τις 11 το πρωί και επί 4 ώρες κατέθετε στον 11ο όροφο όλα όσα γνωρίζει για την εκτέλεση του γιου του

Να βρεθούν και να πληρώσουν οι δολοφόνοι του γιου μου, λέει ο πατέρας του 27χρονου που δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο
Κώστας Στάμου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ολοκληρώθηκε η κατάθεση του πατέρα του 27χρονου επιχειρηματία που δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών για την πολύκροτη υπόθεση.

Ο 50χρονος πέρασε το κατώφλι της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής λίγο μετά τις 11 το πρωί και επί 4 ώρες κατέθετε στον 11ο όροφο όλα όσα γνωρίζει για την εκτέλεση του γιου του.

Εξερχόμενος δεν θέλησε να δώσει στοιχεία για όσα ανέφερε στους Αστυνομικούς και δήλωσε «μόνο να βρεθούν οι δολοφόνοι του γιου μου, να πληρώσουν».

Ο πατέρας του θύματος συνοδευόταν από το δικηγόρο του, κ. Γιώργο Παναγιώτου, ο οποίος τόνισε πως ο 50χρονος «έχει εισφέρει στοιχεία αλλά δεν θα ήθελα να επεκταθώ εν προκειμένω γιατί υπάρχει μια αστυνομική και δικαστική έρευνα σε εξέλιξη. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε για την οικογένεια του κ. Σταύρου Βροντάκη το έργο της Αστυνομίας και εδώ, στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών, και στο Τμήμα Ασφαλείας Ελευσίνας που από την πρώτη στιγμή έχουν κάνει επισταμένες αναζητήσεις για την ανακάλυψη των δραστών».

Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του:

Νέα Πέραμος: O δικηγόρος του 27χρονου
Κώστας Στάμου
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης