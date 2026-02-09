Συλλαλητήριο και πορεία με τρακτέρ αγροτών στο κέντρο της Λάρισας: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Σύμφωνα με πληροφορίες η κάθοδος της Παρασκευής θα γίνει με τρακτέρ αλλά και λεωφορεία που θα πού θα μεταφέρουν αγρότες από μακρινές περιοχές. Όπως προβλέπει ο σχεδιασμός, τα περισσότερα τρακτέρ που θα μπουν στην Αθήνα θα είναι από κοντινές περιοχές, κυρίως από το Κάστρο και από τη Θήβα.Από την πλευρά του, ο Σωκράτης Αλειφτήρας, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, δήλωσε: «Από την πρώτη στιγμή που βγήκαμε στους δρόμους, στις 30 Νοεμβρίου, οι πολίτες είναι στο πλευρό μας. Έτσι και σήμερα, στάθηκαν δίπλα μας, δείχνοντας ότι κατανοούν απόλυτα τα αιτήματά μας. Η συγκέντρωση αυτή είναι προετοιμασία για το συλλαλητήριο της ερχόμενης Παρασκευής, 17 Φεβρουαρίου, στην Πλατεία Συντάγματος. Κοινωνικό σύνολο χωρίς ανεπτυγμένο πρωτογενή τομέα δε νοείται».Παράλληλα, οι αγρότες τονίζουν ότι στην Αθήνα θα μείνουν όσο χρειαστεί, αφού επισημαίνουν ότι οι υποσχέσεις που πήραν από την κυβέρνηση δεν τους καλύπτουν.