Κατάσκοπος υπέρ της Κίνας: Στο μικροσκόπιο λογαριασμοί και πληρωμές, οι επαφές με τους συνδέσμους

Οι επαφές με την Κίνα

Τα ίχνη του χρήματος ακολουθούν οι Αρχές στην έρευνά τους για τον 54χρονο σμήναρχο που συνελήφθη να κατασκοπεύει υπέρ της Κίνας, ενώ παράλληλα επικεντρώνουν την προσοχή τους και στα άτομα από την κινεζική πλευρά με τα οποία ήταν σε επαφή ο αξιωματικός.Εν τω μεταξύ ο σμήναρχος παραμένει υπό κράτηση στον Καρέα και θα εμφανιστεί ενώπιον του στρατιωτικού εισαγγελέα την Τρίτη. Ως τώρα είναι συνεργάσιμος με τις Αρχές.Κατά το διάστημα των επαφών του με την Κίνα, ο σμήναρχος. Η πληρωμή γινόταν ⁠με κρυπτονομίσματα και από τράπεζα, ενώ προχωρούσε και σε αναλήψεις μικρών ποσών.Οι πληρωμές, αναφέρει η ΕΡΤ, γίνονταν μέσω κρυπτογραφημένης εφαρμογής που ήταν εγκατεστημένη στο κινητό. Τα εμβάσματα κυμαίνονταν, ανάλογα με τη σημαντικότητα των πληροφοριών.Η πρώτη επαφή με την κινεζική πλευρά έγινε πριν από 1,5 χρόνο, το 2024, μέσω των κοινωνικών δικτύων. Το λεπτομερές προφίλ του σμηνάρχου φαίνεται ότι τράβηξε την προσοχή της κινεζικής πλευράς, η οποία εμφανίστηκε ως στελέχη εταιρείας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.Το 2024 ο σμήναρχος ταξίδεψε στην Κίνα για εκμάθηση κινεζικών, όπως δήλωνε. Σε αυτό το ταξίδι φαίνεται ότι έγινε, ο οποίος σε μία από τις συναντήσεις είχε μαζί του και μια γυναίκα την οποία σύστησε στον αξιωματικό.Φαίνεται δε ότι είχε συναντήσεις και με άλλα πρόσωπα κατά την παραμονή του εκεί.Τα νήματα από την πλευρά της Κίνας φέρεται ναΗ ίδια γυναίκα ήταν παρούσα και σε συνάντηση που έγινε το 2025 στην Αθήνα με τον σμήναρχο και τον Κινέζο σύνδεσμό του. Έγιναν τουλάχιστον δύο συναντήσεις σε κεντρικά καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας.Ο Κινέζος είχε παραβρεθεί σε συνέδριο σε άλλη χώρα του ΝΑΤΟ και έκανε σύντομη στάση στην Αθήνα για τις συναντήσεις.