Κατάσκοπος υπέρ της Κίνας: Στο μικροσκόπιο λογαριασμοί και πληρωμές, οι επαφές με τους συνδέσμους

Τα ίχνη του χρήματος ακολουθούν οι Αρχές στην έρευνά τους για τον 54χρονο σμήναρχο που συνελήφθη να κατασκοπεύει υπέρ της Κίνας, ενώ παράλληλα επικεντρώνουν την προσοχή τους και στα άτομα από την κινεζική πλευρά με τα οποία ήταν σε επαφή ο αξιωματικός.
Εν τω μεταξύ ο σμήναρχος παραμένει υπό κράτηση στον Καρέα και θα εμφανιστεί ενώπιον του στρατιωτικού εισαγγελέα την Τρίτη. Ως τώρα είναι συνεργάσιμος με τις Αρχές.
Κατά το διάστημα των επαφών του με την Κίνα, ο σμήναρχος φέρεται να εισέπραξε 30.000 ευρώ
. Η πληρωμή γινόταν με κρυπτονομίσματα και από τράπεζα, ενώ προχωρούσε και σε αναλήψεις μικρών ποσών.
Οι πληρωμές, αναφέρει η ΕΡΤ, γίνονταν μέσω κρυπτογραφημένης εφαρμογής που ήταν εγκατεστημένη στο κινητό. Τα εμβάσματα κυμαίνονταν από 5.000 ευρώ έως 15.000 ευρώ τον μήνα ή το τρίμηνο
, ανάλογα με τη σημαντικότητα των πληροφοριών.
Οι επαφές με την Κίνα
Η πρώτη επαφή με την κινεζική πλευρά έγινε πριν από 1,5 χρόνο, το 2024, μέσω των κοινωνικών δικτύων. Το λεπτομερές προφίλ του σμηνάρχου φαίνεται ότι τράβηξε την προσοχή της κινεζικής πλευράς, η οποία εμφανίστηκε ως στελέχη εταιρείας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Το 2024 ο σμήναρχος ταξίδεψε στην Κίνα για εκμάθηση κινεζικών, όπως δήλωνε. Σε αυτό το ταξίδι φαίνεται ότι έγινε η πρώτη επαφή με τον σύνδεσμό του
, ο οποίος σε μία από τις συναντήσεις είχε μαζί του και μια γυναίκα την οποία σύστησε στον αξιωματικό.
Φαίνεται δε ότι είχε συναντήσεις και με άλλα πρόσωπα κατά την παραμονή του εκεί.
Τα νήματα από την πλευρά της Κίνας φέρεται να κινεί μια γυναίκα, που δεν έχει σχέση με τις ένοπλες δυνάμεις
.
Η ίδια γυναίκα ήταν παρούσα και σε συνάντηση που έγινε το 2025 στην Αθήνα με τον σμήναρχο και τον Κινέζο σύνδεσμό του. Έγιναν τουλάχιστον δύο συναντήσεις σε κεντρικά καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας.
Ο Κινέζος είχε παραβρεθεί σε συνέδριο σε άλλη χώρα του ΝΑΤΟ και έκανε σύντομη στάση στην Αθήνα για τις συναντήσεις.
Το ΓΕΕΘΑ και η ΕΥΠ, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, έχουν φωτογραφίες που δείχνουν τη γυναίκα με τον Κινέζο πράκτορα και ερευνούν αν η γυναίκα ήταν εκείνη που προσέγγισε τον σμήναρχο.
Σημειώνεται μάλιστα ότι στο προφίλ του Κινέζου πράκτορα, που είναι 40-45 ετών, το επίθετό του είναι αμερικανικό.
Το προφίλ του σμηνάρχου
Ο σμήναρχος ήταν εξειδικευμένος σε θέματα επικοινωνιών, ηλεκτρονικών συστημάτων και κυβερνοασφάλειας. Στα κοινωνικά δίκτυα είχε ιδιαίτερα ενεργό προφίλ και ανέβαζε αναρτήσεις για θέματα κυβερνοασφάλειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
Το 2023 έγραφε μάλιστα ότι «οι κακόβουλοι παράγοντες ζουν ανάμεσά μας – δουλεύουμε μαζί τους. Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να τους λάβει σοβαρά υπόψη και να τους περιορίσει. Οι insiders αποτελούν κρίσιμο πόρο, κι όσοι είναι κακόβουλοι μπορούν να αποβούν σημαντική απειλή για κάθε επιχείρηση, αν υποτιμηθούν».