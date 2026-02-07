Κατάσκοπος στην Πολεμική Αεροπορία: Στο ραντάρ του υπ. Άμυνας οι απόστρατοι που δουλεύουν ως σύμβουλοι στο εξωτερικό - Η ρύθμιση για αφαίρεση ιθαγένειας
Η διάταξη, που είναι νέα για τα ελληνικά δεδομένα, είχε προκαλέσει την αντίδραση της αντιπολίτευσης -Η πληροφορία για τη δράση του 54χρονου που αξιοποίησαν οι Αρχές
Διόλου τυχαία δεν ήταν κατά τα φαινόμενα η διάταξη που εισήγαγε στο τελευταίο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τη νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων ο Νίκος Δένδιας, βάσει της οποίας δύναται κάποιο στέλεχος να χάνει ακόμα και την ελληνική ιθαγένεια, σε περίπτωση που καταδικαστεί αμετάκλητα για σοβαρές πράξεις που διακινδυνεύουν την εθνική ασφάλεια.
Μάλιστα για το εν λόγω ζήτημα είχε γίνει και σχετική συζήτηση κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας, με κόμματα της αντιπολίτευσης να εκφράζουν σκεπτικισμό για την ιδιαίτερη σκληρότητα της διάταξης. Τότε, ο κ. Δένδιας είχε καλέσει τα κόμματα σε μια κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής, προκειμένου να τα ενημερώσει αναλυτικότερα, αυτό όμως δεν έγινε.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στα ραντάρ της Αθήνας είναι οι επαφές του 54χρονου σμηνάρχου που στρατολογήθηκε από την Κίνα. Αρμόδιες πηγές θεωρούν μάλλον απίθανο η στρατολόγηση να έγινε μέσω...LinkedIn, όπου ο αξιωματικός διατηρούσε ένα πλήρες προφίλ και εκτιμούν ότι υπάρχει πρόσωπο που λειτούργησε ως ενδιάμεσος. Στο ίδιο πλαίσιο θεωρείται μάλλον απίθανο αυτός να είναι ο χειριστής του κατασκόπου, τον οποίον κατονόμασε στο Αεροδικείο.
Αυτή η αλληλουχία των γεγονότων ενισχύεται και από μια ακόμα εμπεδωμένη γνώση. Είναι γνωστό ότι αρκετοί αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, μετά την αφυπηρέτησή τους, παρέχουν ως ιδιώτες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ξένες χώρες π.χ. στη Μέση Ανατολή, στην Αραβία, αλλά και στην Ασία. Αυτό δεν αφ' εαυτού του μεμπτό, μπορεί όμως να έχει ενδιαφέρουσες προεκτάσεις.
Κάτι τέτοιο λοιπόν φαίνεται ότι έκαναν και κάποιοι απόστρατοι αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας στην περίπτωση της Κίνας, η οποία ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τα δυτικά αεροπορικά συστήματα και τα συνδεδεμένα συστήματα επικοινωνιών. Συνεπώς, η εκπαίδευση από έμπειρους αξιωματικούς είναι κρίσιμη.
Είχε σχετικές επαφές ο εν λόγω σμήναρχος; Είναι κάτι που με τα ως τώρα δεδομένα δεν μπορεί να αποκλειστεί.
Ως προς το σκέλος της ανιθαγένειας που μπορεί να επιβληθεί ως ποινή υπό προϋποθέσεις, ανοίγει ένα ιδιαίτερο παράθυρο με δεδομένο ότι η διάταξη είναι η νέα για τα ελληνικά στρατιωτικά δεδομένα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανοίγει ένα δυνητικό παράθυρο για έκδοση ανιθαγενούς σε τρίτο κράτος, εφόσον ζητηθεί κάτι τέτοιο, καθώς η Σύμβαση για το Καθεστών των Ανιθαγενών που έχει υπογράψει η Ελλάδα είναι μεν ιδιαίτερα περιοριστική ως προς τα δικαιώματά τους, όμως αφήνει "παράθυρο" έκδοσης, αν συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφαλείας ή δημόσιας τάξης. Σε ένα τέτοιο σενάριο, είναι δεδομένο ότι τρίτα κράτη θα ενδιαφέρονταν ιδιαίτερα, αν και μπορεί μέχρι τότε ο συλληφθείς να έχει εισφέρει κρίσιμες πληροφορίες στις ελληνικές αρχές που μπορούν να αξιοποιηθούν και στο πλαίσιο της νατοϊκής συμμαχίας.
Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους ξεκίνησε η έρευνα και η παρακολούθησή του από ξένες μυστικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η CIA διαπίστωσε μετά από πληροφορία που έλαβε ότι το Πεκίνο είχε πρόσβαση σε απόρρητα νατοϊκά αρχεία που σχετίζονταν και με την Ελλάδα.
Αμέσως ενημέρωσε την ΕΥΠ για τη διαρροή των ευαίσθητων πληροφοριών, η οποία σε συνεργασία με τις μυστικές υπηρεσίες διερεύνησαν ποιοι έχουν πρόσβαση στη συγκεκριμένη απόρρητη ιστοσελίδα του ΝΑΤΟ.
Ο 54χρονος σμήναρχος ήταν μεταξύ των ελάχιστων αξιωματικών στην Ελλάδα που λόγω θέσης είχε πρόσβαση στον απόρρητο νατοϊκό ιστότοπο και μάλιστα φέρεται να εισερχόταν σε αυτόν με ασυνήθιστα μεγάλη συχνότητα (στον συγκεκριμένο ιστότοπο μπορούσε να δει νατοϊκά σχέδια πιθανών στρατιωτικών ασκήσεων, επικοινωνιών στρατηγικών δεδομένων που η Ελλάδα και οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ μοιράζονται μεταξύ τους και νέα υπό ανάπτυξη στρατιωτική τεχνολογία).
Όταν η έρευνα επικεντρώθηκε στον 54χρονο διαπιστώθηκε ότι διακινούσε, διαδικτυακά, αρχεία μεγάλου όγκου ενώ καθοριστικό ρόλο στη σύλληψή του έπαιξαν και τα ψηφιακά ίχνη που άφηνε το κρυπτογραφημένο λογισμικό που του είχαν παραχωρήσει για να στέλνει τις πληροφορίες και τα αρχεία στο εξωτερικό. Ίχνη που εντόπισε η ΕΥΠ και βρήκε ότι συνδέονταν με το γραφείο του σμήναρχου.
Η πληροφορία της CIA και η έρευναΟ σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας ανέλαβε ως διοικητής της 128 Σμηναρχίας Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών στο Καβούρι Αττικής τον Ιούλιο του 2025.
Υπολογίζεται ότι στρατολόγησή του έγινε πριν από δύο χρόνια. Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι ο 54χρονος φαίνεται πως προσεγγίστηκε αρχικά από τους Κινέζους μέσω μηνύματος που δέχτηκε σε εφαρμογή που διατηρεί στο Διαδίκτυο, και από εκεί ξεκίνησε η διαδικασία της στρατολόγησής του.
Έχει διαπιστωθεί επίσης ότι τους προηγούμενους μήνες είχε πραγματοποιήσει ταξίδι στην Κίνα, με τις ελληνικές υπηρεσίες να προσπαθούν να συμπληρώσουν το παζλ αυτού του κατασκοπευτικού θρίλερ.
