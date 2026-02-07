Στο μικροσκόπιο των Αρχών και απόστρατοι της Πολεμικής Αεροπορίας μετά τη σύλληψη του σμηνάρχου κατασκόπου: Η CIA και τα ίχνη που τον πρόδωσαν
Στο μικροσκόπιο των Αρχών και απόστρατοι της Πολεμικής Αεροπορίας μετά τη σύλληψη του σμηνάρχου κατασκόπου: Η CIA και τα ίχνη που τον πρόδωσαν
Οι επαφές του Σμηνάρχου έχουν γίνει φύλλο και φτερό προκειμένου να ξεδιπλωθεί το πλήρες εύρος της δράσης του και να εντοπιστούν οι σύνδεσμοί του
Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση κατασκοπείας του Σμήναρχου ο οποίος συνελήφθη για πώληση μυστικών πληροφοριών στην Κίνα καθώς, όπως πληροφορείται το protothema.gr, εξετάζεται η εμπλοκή και αποστράτων της Πολεμικής Αεροπορίας.
Όπως ανέφεραν καλά ενημερωμένες πηγές, στο μικροσκόπιο της έρευνας έχουν μπει απόστρατοι οι οποίοι φέρονται να είχαν επαφές με την Κίνα. Την ίδια ώρα οι επαφές του Σμηνάρχου έχουν γίνει φύλλο και φτερό προκειμένου να ξεδιπλωθεί το πλήρες εύρος της δράσης του και να εντοπιστούν οι σύνδεσμοί του.
Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους ξεκίνησε η έρευνα και η παρακολούθησή του από ξένες μυστικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η CIA διαπίστωσε μετά από πληροφορία που έλαβε ότι το Πεκίνο είχε πρόσβαση σε απόρρητα νατοϊκά αρχεία που σχετίζονταν και με την Ελλάδα.
Αμέσως ενημέρωσε την ΕΥΠ για τη διαρροή των ευαίσθητων πληροφοριών, η οποία σε συνεργασία με τις μυστικές υπηρεσίες διερεύνησαν ποιοι έχουν πρόσβαση στη συγκεκριμένη απόρρητη ιστοσελίδα του ΝΑΤΟ.
Ο 54χρονος σμήναρχος ήταν μεταξύ των ελάχιστων αξιωματικών στην Ελλάδα που λόγω θέσης είχε πρόσβαση στον απόρρητο νατοϊκό ιστότοπο και μάλιστα φέρεται να εισερχόταν σε αυτόν με ασυνήθιστα, μεγάλη συχνότητα (στον συγκεκριμένο ιστότοπο μπορούσε να δει νατοϊκά σχέδια πιθανών στρατιωτικών ασκήσεων, επικοινωνιών στρατηγικών δεδομένων που η Ελλάδα και οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ μοιράζονται μεταξύ τους και νέα υπό ανάπτυξη στρατιωτική τεχνολογία).
Όταν η έρευνα επικεντρώθηκε στον 54χρονο διαπιστώθηκε ότι διακινούσε, διαδικτυακά, αρχεία μεγάλου όγκου ενώ καθοριστικό ρόλο στη σύλληψή του έπαιξαν και τα ψηφιακά ίχνη που άφηνε το κρυπτογραφημένο λογισμικό που του είχαν παραχωρήσει για να στέλνει τις πληροφορίες και τα αρχεία στο εξωτερικό. Ίχνη που εντόπισε η ΕΥΠ και βρήκε ότι συνδέονταν με το γραφείο του σμήναρχου.
Υπολογίζεται ότι στρατολόγησή του έγινε πριν από δύο χρόνια. Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι ο 54χρονος φαίνεται πως προσεγγίστηκε αρχικά από τους Κινέζους μέσω μηνύματος που δέχτηκε σε εφαρμογή που διατηρεί στο διαδίκτυο, και από εκεί ξεκίνησε η διαδικασία της στρατολόγησής του.
Έχει διαπιστωθεί επίσης ότι τους προηγούμενους μήνες είχε πραγματοποιήσει ταξίδι στην Κίνα, με τις ελληνικές υπηρεσίες να προσπαθούν να συμπληρώσουν το παζλ αυτού του κατασκοπευτικού θρίλερ.
Όπως ανέφεραν καλά ενημερωμένες πηγές, στο μικροσκόπιο της έρευνας έχουν μπει απόστρατοι οι οποίοι φέρονται να είχαν επαφές με την Κίνα. Την ίδια ώρα οι επαφές του Σμηνάρχου έχουν γίνει φύλλο και φτερό προκειμένου να ξεδιπλωθεί το πλήρες εύρος της δράσης του και να εντοπιστούν οι σύνδεσμοί του.
Η πληροφορία της CIA και η έρευναΟ Σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας ανέλαβε ως διοικητής της 128 Σμηναρχίας Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών στο Καβούρι Αττικής τον Ιούλιο του 2025.
Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους ξεκίνησε η έρευνα και η παρακολούθησή του από ξένες μυστικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η CIA διαπίστωσε μετά από πληροφορία που έλαβε ότι το Πεκίνο είχε πρόσβαση σε απόρρητα νατοϊκά αρχεία που σχετίζονταν και με την Ελλάδα.
Αμέσως ενημέρωσε την ΕΥΠ για τη διαρροή των ευαίσθητων πληροφοριών, η οποία σε συνεργασία με τις μυστικές υπηρεσίες διερεύνησαν ποιοι έχουν πρόσβαση στη συγκεκριμένη απόρρητη ιστοσελίδα του ΝΑΤΟ.
Ο 54χρονος σμήναρχος ήταν μεταξύ των ελάχιστων αξιωματικών στην Ελλάδα που λόγω θέσης είχε πρόσβαση στον απόρρητο νατοϊκό ιστότοπο και μάλιστα φέρεται να εισερχόταν σε αυτόν με ασυνήθιστα, μεγάλη συχνότητα (στον συγκεκριμένο ιστότοπο μπορούσε να δει νατοϊκά σχέδια πιθανών στρατιωτικών ασκήσεων, επικοινωνιών στρατηγικών δεδομένων που η Ελλάδα και οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ μοιράζονται μεταξύ τους και νέα υπό ανάπτυξη στρατιωτική τεχνολογία).
Όταν η έρευνα επικεντρώθηκε στον 54χρονο διαπιστώθηκε ότι διακινούσε, διαδικτυακά, αρχεία μεγάλου όγκου ενώ καθοριστικό ρόλο στη σύλληψή του έπαιξαν και τα ψηφιακά ίχνη που άφηνε το κρυπτογραφημένο λογισμικό που του είχαν παραχωρήσει για να στέλνει τις πληροφορίες και τα αρχεία στο εξωτερικό. Ίχνη που εντόπισε η ΕΥΠ και βρήκε ότι συνδέονταν με το γραφείο του σμήναρχου.
Υπολογίζεται ότι στρατολόγησή του έγινε πριν από δύο χρόνια. Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι ο 54χρονος φαίνεται πως προσεγγίστηκε αρχικά από τους Κινέζους μέσω μηνύματος που δέχτηκε σε εφαρμογή που διατηρεί στο διαδίκτυο, και από εκεί ξεκίνησε η διαδικασία της στρατολόγησής του.
Έχει διαπιστωθεί επίσης ότι τους προηγούμενους μήνες είχε πραγματοποιήσει ταξίδι στην Κίνα, με τις ελληνικές υπηρεσίες να προσπαθούν να συμπληρώσουν το παζλ αυτού του κατασκοπευτικού θρίλερ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα