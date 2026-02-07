«Ήταν ενθουσιασμένος με την τεχνολογία της Κίνας, είχε πάει στο Πεκίνο μόνος του» λέει συγγενής του σμήναρχου που συνελήφθη για κατασκοπεία

Συγγενείς και φίλοι αδυνατούν να πιστέψουν την εμπλοκή του 54χρονου στην υπόθεση κάνοντας λόγο για έναν φυσιολογικό και καθημερινό άνθρωπο - «Αναρωτιόμαστε αν υπήρχε κάποια απειλή ή αν κάποιος τον έμπλεξε»