Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Ποινικές διώξεις σε βάρος των 25 συλληφθέντων για συγκρότηση εγκληματική οργάνωσης, πλαστογραφία και λαθρεμπορία
Οδηγήθηκαν στον ανακριτή από τον οποίο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες

Βασιλική Κόκκαλη
Βαρύτατη ποινική δίωξη άσκησε η εισαγγελία σε βάρος 25 συλληφθέντων σε Αττική και Βοιωτία, για παρασκευή και διακίνηση λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Ειδικότερα σε βάρος των 25 συλληφθέντων ασκήθηκε, κατά περίπτωση, ποινική δίωξη για τα κακουργήματα της διεύθυνσης, συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωσης, διευκόλυνσης εγκληματικής οργάνωσης, πλαστογραφίας, λαθρεμπορίας, υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης κατοχής όπλων καθώς και για πλημμελήματα.

Στη συνέχεια οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον ανακριτή από τον οποίο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.

Η «επιχείρηση» ήταν στημένη ως νόμιμη καπνοβιομηχανία η οποία διέθετε όλη την αλυσίδα παραγωγής, μηχανήματα, παρασκευαστήριο και αποθήκες πρώτων υλών. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα παράνομα προϊόντα παρασκευάζονταν σε κτηνοτροφική μονάδα στη Βοιωτία.


Φόρτωναν χιλιάδες πακέτα, έβγαζαν ένα εκατ. ευρώ από κάθε φορτηγό

Όπως έγραφε νωρίτερα το protothema.gr, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, κάθε φορτηγό που χρησιμοποιούσε το κύκλωμα μετέφερε 33 παλέτες, οι οποίες αντιστοιχούσαν συνολικά σε 400.000 πακέτα λαθραίων τσιγάρων. Το κέρδος για την οργάνωση ήταν εντυπωσιακό.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές το κύκλωμα από κάθε πακέτο αποκόμιζε καθαρό κέρδος 2,5 ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι κάθε φορτηγό έβγαζε περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ.
