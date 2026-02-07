Τα νούμερα πίσω από το κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα: Φόρτωναν χιλιάδες πακέτα, έβγαζαν ένα εκατ. ευρώ από κάθε φορτηγό
Νέα στοιχεία για την εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσε το ελληνικό FBI
Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τα τεράστια χρηματικά οφέλη του κυκλώματος λαθραίων τσιγάρων που εξαρθρώθηκε από τα στελέχη του ελληνικού FBI μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε τέσσερις περιοχές της Ελλάδος.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, κάθε φορτηγό που χρησιμοποιούσε το κύκλωμα μετέφερε 33 παλέτες, οι οποίες αντιστοιχούσαν συνολικά σε 400.000 πακέτα λαθραίων τσιγάρων. Το κέρδος για την οργάνωση ήταν εντυπωσιακό.
Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές το κύκλωμα από κάθε πακέτο αποκόμιζε καθαρό κέρδος 2,5 ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι κάθε φορτηγό έβγαζε περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ.
Αρμόδιες πηγές εκτιμούν ότι με αυτόν τον τρόπο δράσης, ακόμη και αν κάποιο μέλος συλλαμβανόταν, δεν ήταν σε θέση να «δώσει» την υπόλοιπη οργάνωση, καθώς αγνοούσε την ταυτότητα και τον ρόλο των υπολοίπων.
Παράλληλα, από την έρευνα προκύπτει ότι μεγάλες ποσότητες λαθραίων τσιγάρων διοχετεύονταν εκτός Ελλάδας, με τελικό προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι τιμές των τσιγάρων είναι ιδιαίτερα υψηλές. Η μεταφορά γινόταν μέσω Βέλγιο, το οποίο λειτουργούσε ως ενδιάμεσος σταθμός.
Κατά τη διάρκεια της συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά 25 άτομα, 19 στην Αττική και έξι στη Βοιωτία.
Με δομή τρομοκρατικής οργάνωσης το κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάραΌπως έγραφε νωρίτερα το protothema.gr, το κύκλωμα λειτουργούσε με έναν μηχανισμό που παραπέμπει σε δομή «τρομοκρατικής οργάνωσης». Τα μέλη του κυκλώματος δεν γνώριζαν το ένα το άλλο, ενώ σε πολλές περιπτώσεις λειτουργούσαν ως απολύτως μεμονωμένοι κρίκοι, εκτελώντας συγκεκριμένες εντολές χωρίς να έχουν εικόνα του συνόλου της παράνομης δραστηριότητας.
Συνελήφθησαν 25 μέλη της εγκληματικής οργάνωσηςΥπενθυμίζεται ότι από την έρευνα των αρχών προέκυψε ότι το κύκλωμα είχε στήσει πλήρως οργανωμένη παραβιομηχανία, διαθέτοντας τον απαραίτητο εξοπλισμό για την παραγωγή και αποθήκευση λαθραίων τσιγάρων. Η «κεντρική μονάδα» της επιχείρησης εντοπίστηκε στη Βοιωτία, ενώ το δίκτυο διέθετε τουλάχιστον δέκα αποθήκες, κυρίως σε περιοχές της Μαγνησίας, της Αττικής και της Κατερίνης.
Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, όπλα, χρηματικά ποσά, οχήματα, χειρόγραφες σημειώσεις και κινητά τηλέφωνα, τα οποία εξετάζονται ως κρίσιμα πειστήρια για τη χαρτογράφηση της δράσης του κυκλώματος.
Ο Εντίκ θεωρείται κυρίαρχος στον χώρο των λαθραίων τσιγάρων και, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η ομάδα του φέρεται να συνδέεται με δολοφονίες προσώπων που είχαν σχέση με τη λεγόμενη Greek Mafia, μεταξύ των οποίων οι Γιάννης Σκαφτούρος, Βασίλης Ρουμπέτης και Διονύσης Μουζακίτης.
Η σύλληψη του... Μπαλαρίνα και η κόντρα με την ομάδα του ΕντίκΣύμφωνα με τις πληροφορίε, ως αρχηγοί της οργάνωσης εμφανίζονται δύο άνδρες, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους συλληφθέντες, με έναν εξ αυτών να φέρει το ψευδώνυμο «Μπαλαρίνα». Η ομάδα του «Μπαλαρίνα» φέρεται να βρίσκεται σε ανοιχτή αντιπαράθεση με την ομάδα των ομογενών του Εντίκ, στο πλαίσιο της «μάχης» για τον έλεγχο της παράνομης αγοράς τσιγάρων.
Δείτε εικόνες από το «εργοστάσιο» της εγκληματικής οργάνωσης:
