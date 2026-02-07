Τα νούμερα πίσω από το κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα: Φόρτωναν χιλιάδες πακέτα, έβγαζαν ένα εκατ. ευρώ από κάθε φορτηγό

Παράλληλα, από την έρευνα προκύπτει ότι μεγάλες ποσότητες λαθραίων τσιγάρων διοχετεύονταν εκτός Ελλάδας, με τελικό προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι τιμές των τσιγάρων είναι ιδιαίτερα υψηλές. Η μεταφορά γινόταν μέσω Βέλγιο, το οποίο λειτουργούσε ως ενδιάμεσος σταθμός.

Η σύλληψη του... Μπαλαρίνα και η κόντρα με την ομάδα του Εντίκ

Δείτε εικόνες από το «εργοστάσιο» της εγκληματικής οργάνωσης:

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, όπλα, χρηματικά ποσά, οχήματα, χειρόγραφες σημειώσεις και κινητά τηλέφωνα, τα οποία εξετάζονται ως κρίσιμα πειστήρια για τη χαρτογράφηση της δράσης του κυκλώματος.Σύμφωνα με τις πληροφορίε, ως αρχηγοί της οργάνωσης εμφανίζονται δύο άνδρες, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους συλληφθέντες, με έναν εξ αυτών να φέρει το ψευδώνυμο «Μπαλαρίνα». Η ομάδα του «Μπαλαρίνα» φέρεται να βρίσκεται σε ανοιχτή αντιπαράθεση με την ομάδα των ομογενών του Εντίκ, στο πλαίσιο της «μάχης» για τον έλεγχο της παράνομης αγοράς τσιγάρων.Ο Εντίκ θεωρείται κυρίαρχος στον χώρο των λαθραίων τσιγάρων και, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η ομάδα του φέρεται να συνδέεται με δολοφονίες προσώπων που είχαν σχέση με τη λεγόμενη Greek Mafia, μεταξύ των οποίων οι Γιάννης Σκαφτούρος, Βασίλης Ρουμπέτης και Διονύσης Μουζακίτης.